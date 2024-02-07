https://sputniknews.com.tr/20240207/bir-ulke-daha-karar-verdi-pedofillerinin-cinsel-organlarinin-kesilmesine-yonelik-yasa-kabul-edildi-1080488782.html
Bir ülke daha karar verdi: Pedofillerinin cinsel organlarının kesilmesine yönelik yasa kabul edildi
Bir ülke daha karar verdi: Pedofillerinin cinsel organlarının kesilmesine yönelik yasa kabul edildi
Kazakistan, yeni yasa tasarısı kapsamında pedofili suçu işleyenlerin cinsel organlarının cerrahi olarak çıkartılacağını açıkladı. Karar kimyasal hadım... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T08:35+0300
2024-02-07T08:35+0300
2024-02-07T08:42+0300
dünya
pedofili
hadım
kimyasal hadım
cerrahi hadım
kazakistan
ceza
hapis
hapis cezası
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İktidardaki Amanat Partisi'nin milletvekili ve genel sekreteri Elnur Beisenbaev, enjekte edilen anti-androjen ilaçlar yoluyla erkek libidosunu düşüren kimyasal hadımlığın etkili olmadığını öne sürerek, "Maalesef çocuklara karşı cinsel suçlar giderek daha sık yaşanıyor. Bir tecavüzcünün serbest kalmasına izin vererek, onun yeniden suç işlemesine izin vermiş oluyoruz" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın 'tartışmalı' olduğunu belirterek, "Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok" diye konuştu.Pedofili nedir?Türkçeye, İngilizce 'paedophilia' kelimesinden geçen pedofili sözcüğünün kökeni Yunanca paid (çocuk) ve philia (sapma, düşkünlük) sözcüklerinden oluşur. Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Daha çok erkek erişkinlerde görülen pedofili nadiren de olsa kadınlarda da görülebilir. Pedofililerde cinsiyet ayrımı yoktur. Bu kişiler her iki cinse de yönelebilir.Anne babalar ne yapmalı?Çocuklara, cinsel istismarla karşılaştıkları zaman, bu tür davranışlara karşı ‘hayır’ diyebilmeleri ve yüksek sesle tepki vermeleri, rahatsız oldukları kişilerden ve ortamlardan uzaklaşmaları gerektiği öğretilmeli.Özellikle istismarcı bireylerin, başkalarına anlatmamaları konusunda kendilerini tehdit ettikleri takdirde güvendikleri birilerine yaşanan olayı anlatmaları gerekli.Her ne koşulda olursa olsun ailenin çocuğun yanında olduğunu hissettirmesi ve kendisine yönelik olumsuz her durumda ailenin anlayış göstereceği ve çocuğu koruyacağı anlatılmalı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/acun-ilicaliyi-cildirtan-olay-sinirden-sandalyeyi-devirerek-konseyi-yarida-kesti-neler-yasandi-1080487500.html
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pedofili, hadım, kimyasal hadım, cerrahi hadım, kazakistan, ceza, hapis, hapis cezası
pedofili, hadım, kimyasal hadım, cerrahi hadım, kazakistan, ceza, hapis, hapis cezası
Bir ülke daha karar verdi: Pedofillerinin cinsel organlarının kesilmesine yönelik yasa kabul edildi
08:35 07.02.2024 (güncellendi: 08:42 07.02.2024)
Kazakistan, yeni yasa tasarısı kapsamında pedofili suçu işleyenlerin cinsel organlarının cerrahi olarak çıkartılacağını açıkladı. Karar kimyasal hadım sisteminin çocuklara yönelik cinsel suçluları caydırmadığı yönündeki şikayetlerin ardından geldi.
İktidardaki Amanat Partisi'nin milletvekili ve genel sekreteri Elnur Beisenbaev, enjekte edilen anti-androjen ilaçlar yoluyla erkek libidosunu düşüren kimyasal hadımlığın etkili olmadığını öne sürerek, "Maalesef çocuklara karşı cinsel suçlar giderek daha sık yaşanıyor. Bir tecavüzcünün serbest kalmasına izin vererek, onun yeniden suç işlemesine izin vermiş oluyoruz" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın 'tartışmalı' olduğunu belirterek, "Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok" diye konuştu.
Türkçeye, İngilizce 'paedophilia' kelimesinden geçen pedofili sözcüğünün kökeni Yunanca paid (çocuk) ve philia (sapma, düşkünlük) sözcüklerinden oluşur. Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Daha çok erkek erişkinlerde görülen pedofili nadiren de olsa kadınlarda da görülebilir. Pedofililerde cinsiyet ayrımı yoktur. Bu kişiler her iki cinse de yönelebilir.
Çocuklara, cinsel istismarla karşılaştıkları zaman, bu tür davranışlara karşı ‘hayır’ diyebilmeleri ve yüksek sesle tepki vermeleri, rahatsız oldukları kişilerden ve ortamlardan uzaklaşmaları gerektiği öğretilmeli.
Özellikle istismarcı bireylerin, başkalarına anlatmamaları konusunda kendilerini tehdit ettikleri takdirde güvendikleri birilerine yaşanan olayı anlatmaları gerekli.
Her ne koşulda olursa olsun ailenin çocuğun yanında olduğunu hissettirmesi ve kendisine yönelik olumsuz her durumda ailenin anlayış göstereceği ve çocuğu koruyacağı anlatılmalı.