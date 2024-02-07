https://sputniknews.com.tr/20240207/acun-ilicaliyi-cildirtan-olay-sinirden-sandalyeyi-devirerek-konseyi-yarida-kesti-neler-yasandi-1080487500.html
Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay: Sinirden sandalyeyi devirerek konseyi yarıda kesti, neler yaşandı?
Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay: Sinirden sandalyeyi devirerek konseyi yarıda kesti, neler yaşandı?
Survivor 2024 All Star'ın yayınlanan son bölümünde Nagihan sinirlerine hakim olamadı ve Aleyna'ya fiziksel temasta bulundu. Olaya sinirlenen Acun Ilıcalı... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T06:57+0300
2024-02-07T06:57+0300
2024-02-07T07:12+0300
yaşam
acun ilıcalı
acun medya
survivor
diskalifiye
kovmak
nagihan karadere
sinir
çıldır
konsey
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Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nagihan ile Aleyna arasındaki kavga gündeme geldi. Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesi bir anda ortalığı karıştırdı; araya görevliler girdi. Acun Ilıcalı konuyla ilgili yeni bölümde açıklamalar yaptı.Survivor ekibindeki kavgayı ayırdıktan sonra Aleyna'yı da uzaklaştırdı. Yaşanan kavganın ardından yarışmacıların güldüğünü gören Acun Ilıcalı bir anda sinirlendi. Ilıcalı bu sözlerle yarışmacılara bağırdı: Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?Ilıcalı daha sonra sandalyeyi de yere fırlatarak konseyi yarıda kesti. Bu olyın ardından 'Nagihan Karadere elendi mi, diskalifiye mi oldu' sorusu gündeme geldi. Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı şunları söyledi: Nagihan ise ağlayarak konsey alanını terk etti. Diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.
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Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay: Sinirden sandalyeyi devirerek konseyi yarıda kesti, neler yaşandı?
06:57 07.02.2024 (güncellendi: 07:12 07.02.2024)
Survivor 2024 All Star'ın yayınlanan son bölümünde Nagihan sinirlerine hakim olamadı ve Aleyna'ya fiziksel temasta bulundu. Olaya sinirlenen Acun Ilıcalı "Yazıklar olsun hepimize. Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size" diye yarışmacılara bağırarak sandalyesini devirdi, konseyi de yarıda kesti. Peki, Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?
Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nagihan ile Aleyna arasındaki kavga gündeme geldi. Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesi bir anda ortalığı karıştırdı; araya görevliler girdi. Acun Ilıcalı konuyla ilgili yeni bölümde açıklamalar yaptı.
Survivor ekibindeki kavgayı ayırdıktan sonra Aleyna'yı da uzaklaştırdı. Yaşanan kavganın ardından yarışmacıların güldüğünü gören Acun Ilıcalı bir anda sinirlendi. Ilıcalı bu sözlerle yarışmacılara bağırdı:
"Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu? Ne battı size? Rahat durulamıyor mu bu programda? Kendinizden başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Normal duramıyor musunuz?"
Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?
Ilıcalı daha sonra sandalyeyi de yere fırlatarak konseyi yarıda kesti. Bu olyın ardından 'Nagihan Karadere elendi mi, diskalifiye mi oldu' sorusu gündeme geldi. Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı şunları söyledi:
Olmadı, sinirine yenik düştün. Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Tadını kaçırmadan... Neyi bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın, biz de tamam mı diyeceğiz?
Nagihan ise ağlayarak konsey alanını terk etti. Diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.