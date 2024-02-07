https://sputniknews.com.tr/20240207/acun-ilicaliyi-cildirtan-olay-sinirden-sandalyeyi-devirerek-konseyi-yarida-kesti-neler-yasandi-1080487500.html

Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay: Sinirden sandalyeyi devirerek konseyi yarıda kesti, neler yaşandı?

Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay: Sinirden sandalyeyi devirerek konseyi yarıda kesti, neler yaşandı?

Survivor 2024 All Star'ın yayınlanan son bölümünde Nagihan sinirlerine hakim olamadı ve Aleyna'ya fiziksel temasta bulundu. Olaya sinirlenen Acun Ilıcalı... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T06:57+0300

2024-02-07T06:57+0300

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yaşam

acun ilıcalı

acun medya

survivor

diskalifiye

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nagihan karadere

sinir

çıldır

konsey

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Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nagihan ile Aleyna arasındaki kavga gündeme geldi. Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesi bir anda ortalığı karıştırdı; araya görevliler girdi. Acun Ilıcalı konuyla ilgili yeni bölümde açıklamalar yaptı.Survivor ekibindeki kavgayı ayırdıktan sonra Aleyna'yı da uzaklaştırdı. Yaşanan kavganın ardından yarışmacıların güldüğünü gören Acun Ilıcalı bir anda sinirlendi. Ilıcalı bu sözlerle yarışmacılara bağırdı: Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?Ilıcalı daha sonra sandalyeyi de yere fırlatarak konseyi yarıda kesti. Bu olyın ardından 'Nagihan Karadere elendi mi, diskalifiye mi oldu' sorusu gündeme geldi. Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı şunları söyledi: Nagihan ise ağlayarak konsey alanını terk etti. Diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.

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