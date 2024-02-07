https://sputniknews.com.tr/20240207/okan-buruk-mac-sonunda-yeni-transferi-icin-konustu-gorusmelerimiz-suruyor-1080487213.html

Okan Buruk maç sonunda yeni transferi için konuştu: 'Görüşmelerimiz sürüyor'

Okan Buruk maç sonunda yeni transferi için konuştu: 'Görüşmelerimiz sürüyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T06:19+0300

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spor

okan buruk

galatasaray

galatasaray sk

bandırmaspor

maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle alakalı konuştu. Buruk, "Sol bek için bakıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. Sol bek için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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okan buruk, galatasaray, galatasaray sk, bandırmaspor, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)