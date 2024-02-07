https://sputniknews.com.tr/20240207/bm-israil-saldirisi-altinda-gazzede-acligin-12-kat-arttigini-duyurdu-1080518982.html

BM, İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu

BM, İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu

Yakın zamanda İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoylarını vurduğunu duyuran Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırısı altında... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T22:00+0300

2024-02-07T22:00+0300

2024-02-07T22:00+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin sorunu

açlık

soykırım

ortadoğu

birleşmiş milletler (bm)

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Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 7 Ekim'in ardından Gazze'deki gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, yetersiz temiz su tesisleri ve hijyen koşulları nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınları ciddi risk altına soktuğunu belirterek, "Bölgedeki insani yardım ortaklarımızın araştırmasına göre, Gazze'de açlık (7 Ekim öncesine göre) 12 kat arttı" diye konuştu.Dujarric, gerekli tedavi ve önleyici hizmet sağlanmazsa durumun çok daha kötü olacağına işaret ederek, insani yardım çalışanlarının 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yardım sağladığını bildirdi.Bir gün önce açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, "İsrail Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-savunma-bakani-gallant-gazzeye-saldirilarimiz-surecek-1080518157.html

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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin sorunu, açlık, soykırım, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)