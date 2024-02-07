https://sputniknews.com.tr/20240207/blinkenden-netanyahuya-hayatimin-geri-kalaninda-gazzede-oldurulen-binlerce-cocugu-dusunecegim-1080520761.html
Blinken'den Netanyahu'ya: 'Hayatımın geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğim'
Blinken'den Netanyahu'ya: 'Hayatımın geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğim'
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail ziyareti kapsamında Netanyahu ve güvenlik teşkilatının başkanlarıyla bir araya geldi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T22:55+0300
2024-02-07T22:55+0300
2024-02-07T22:55+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
abd
abd dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
hamas
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İsrail basınında çıkan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Benyamin Netanyahu ile bugün yaptığı görüşmede, 'hayatının geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğini' söylediği aktarıldı.Söz konusu haberde Blinken'in bu açıklamayı İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın sivil kurbanlarıyla ilgili bir tartışma sırasında yaptığı vurgulandı.7 Ekim'in kendisini şoke ettiğini ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını engellemeye kararlı olduklarını ifade eden Blinken, yine de çatışmalar sırasında Hamas'la bağlantısı olmayan tüm ailelerin zarar gördüğü gerçeğini dile getirdiği bildirildi.Netanyahu'nun ise Blinken'e yanıt olarak, "Sorumluluk sivil halkın içinden faaliyet gösteren Hamas'a aittir" dediği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html
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antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
Blinken'den Netanyahu'ya: 'Hayatımın geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğim'
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail ziyareti kapsamında Netanyahu ve güvenlik teşkilatının başkanlarıyla bir araya geldi.
İsrail basınında çıkan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Benyamin Netanyahu ile bugün yaptığı görüşmede, 'hayatının geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğini' söylediği aktarıldı.
Söz konusu haberde Blinken'in bu açıklamayı İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın sivil kurbanlarıyla ilgili bir tartışma sırasında yaptığı vurgulandı.
7 Ekim'in kendisini şoke ettiğini ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını engellemeye kararlı olduklarını ifade eden Blinken, yine de çatışmalar sırasında Hamas'la bağlantısı olmayan tüm ailelerin zarar gördüğü gerçeğini dile getirdiği bildirildi.
Netanyahu'nun ise Blinken'e yanıt olarak, "Sorumluluk sivil halkın içinden faaliyet gösteren Hamas'a aittir" dediği aktarıldı.