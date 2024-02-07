https://sputniknews.com.tr/20240207/blinkenden-netanyahuya-hayatimin-geri-kalaninda-gazzede-oldurulen-binlerce-cocugu-dusunecegim-1080520761.html

Blinken'den Netanyahu'ya: 'Hayatımın geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğim'

Blinken'den Netanyahu'ya: 'Hayatımın geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğim'

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail ziyareti kapsamında Netanyahu ve güvenlik teşkilatının başkanlarıyla bir araya geldi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T22:55+0300

2024-02-07T22:55+0300

2024-02-07T22:55+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

abd

abd dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079480530_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_22079bb5a9a80e97cd3b585d703a4708.jpg

İsrail basınında çıkan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Benyamin Netanyahu ile bugün yaptığı görüşmede, 'hayatının geri kalanında Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu düşüneceğini' söylediği aktarıldı.Söz konusu haberde Blinken'in bu açıklamayı İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın sivil kurbanlarıyla ilgili bir tartışma sırasında yaptığı vurgulandı.7 Ekim'in kendisini şoke ettiğini ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını engellemeye kararlı olduklarını ifade eden Blinken, yine de çatışmalar sırasında Hamas'la bağlantısı olmayan tüm ailelerin zarar gördüğü gerçeğini dile getirdiği bildirildi.Netanyahu'nun ise Blinken'e yanıt olarak, "Sorumluluk sivil halkın içinden faaliyet gösteren Hamas'a aittir" dediği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas