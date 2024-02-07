https://sputniknews.com.tr/20240207/beyin-kanamasi-geciren-oyuncu-settar-tanriogenin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1080493011.html

Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T10:39+0300

2024-02-07T10:39+0300

2024-02-07T10:39+0300

yaşam

beyin kanaması

oyuncu

settar tanrıöğen

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Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat edilen oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Doktorlarının oyuncuya ziyaret yasağı koyduğu da belirtildi.Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen’in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/beyin-kanamasi-gecirmisti-settar-tanriogen-bir-ameliyat-daha-gecirdi-1080176032.html

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beyin kanaması, oyuncu, settar tanrıöğen