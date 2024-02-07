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Bakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı
Bakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T11:23+0300
2024-02-07T11:23+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
üretim
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.Manisa programına Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Şimşek, Başkan Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Burada Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla da görüşen Şimşek'e ildeki çalışmalar hakkında bilgi verildi.Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel fabrikasını da gezen Bakan Şimşek, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'dan tesis hakkında bilgi alıp, incelemede bulundu.Şimşek, Manisa Organize Sanayi Bölgesini (MOSB) ziyaret ederek, MOSB Başkanı Cemal Sait Türek ve sanayicilerle toplantı yaptı.Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Manisa iş dünyası temsilcileri toplantısına katılan Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcilerinin taleplerini de dinlediği toplantının ardından programını tamamlayarak şehirden ayrıldı.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, üretim
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, üretim

Bakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı

11:23 07.02.2024
© AA / Harun Özalpmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.
Manisa programına Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Şimşek, Başkan Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Burada Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla da görüşen Şimşek'e ildeki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel fabrikasını da gezen Bakan Şimşek, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'dan tesis hakkında bilgi alıp, incelemede bulundu.

Şimşek, Manisa Organize Sanayi Bölgesini (MOSB) ziyaret ederek, MOSB Başkanı Cemal Sait Türek ve sanayicilerle toplantı yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Manisa iş dünyası temsilcileri toplantısına katılan Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcilerinin taleplerini de dinlediği toplantının ardından programını tamamlayarak şehirden ayrıldı.
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