https://sputniknews.com.tr/20240122/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-gundem-kripto-varlik-duzenlemesi-1079904624.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem kripto varlık düzenlemesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem kripto varlık düzenlemesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T12:33+0300

2024-01-22T12:33+0300

2024-01-22T12:33+0300

ekonomi

ekk

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

cevdet yılmaz

merkez bankası

kripto

hafize gaye erkan

kripto para

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/bakan-simsek-acikladi-kripto-varliklar-icin-yeni-donem-1079494757.html

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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz, merkez bankası, kripto, hafize gaye erkan, kripto para