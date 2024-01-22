https://sputniknews.com.tr/20240122/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-gundem-kripto-varlik-duzenlemesi-1079904624.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem kripto varlık düzenlemesi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem kripto varlık düzenlemesi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T12:33+0300
2024-01-22T12:33+0300
2024-01-22T12:33+0300
ekonomi
ekk
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
cevdet yılmaz
merkez bankası
kripto
hafize gaye erkan
kripto para
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/bakan-simsek-acikladi-kripto-varliklar-icin-yeni-donem-1079494757.html
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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz, merkez bankası, kripto, hafize gaye erkan, kripto para
ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz, merkez bankası, kripto, hafize gaye erkan, kripto para
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem kripto varlık düzenlemesi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.