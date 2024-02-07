https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-kacir-paylasti-adam-donuyor-1080511355.html
Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Adam dönüyor'
Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Adam dönüyor'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından “Adam dönüyor” ifadeleri ile Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Dünya'ya geri dönmek üzere uzay... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T17:53+0300
2024-02-07T17:53+0300
2024-02-07T17:54+0300
türkiye
mehmet fatih kacır
alper gezeravcı
dünya
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Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülü ile Dünya'ya geri dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/alper-gezeravci-dunyaya-donuyor-1080510234.html
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mehmet fatih kacır, alper gezeravcı, dünya
mehmet fatih kacır, alper gezeravcı, dünya
Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Adam dönüyor'
17:53 07.02.2024 (güncellendi: 17:54 07.02.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından “Adam dönüyor” ifadeleri ile Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Dünya'ya geri dönmek üzere uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu.
Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülü ile Dünya'ya geri dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu” ifadelerine yer verdi.