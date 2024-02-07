https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-kacir-paylasti-adam-donuyor-1080511355.html

Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Adam dönüyor'

Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Adam dönüyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından “Adam dönüyor” ifadeleri ile Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Dünya'ya geri dönmek üzere uzay... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T17:53+0300

2024-02-07T17:53+0300

2024-02-07T17:54+0300

türkiye

mehmet fatih kacır

alper gezeravcı

dünya

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Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülü ile Dünya'ya geri dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/alper-gezeravci-dunyaya-donuyor-1080510234.html

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mehmet fatih kacır, alper gezeravcı, dünya