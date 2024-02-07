https://sputniknews.com.tr/20240207/alper-gezeravci-dunyaya-donuyor-1080510234.html

Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma süreci başladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T17:22+0300

2024-02-07T17:22+0300

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türkiye

alper gezeravcı

uzay

dünya

uluslararası uzay istasyonu (uui)

türkiye

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştıTürkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-donuyor-bu-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-bir-yere-varis-noktasi-degil-1080325714.html

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alper gezeravcı, uzay, dünya, uluslararası uzay istasyonu (uui), türkiye