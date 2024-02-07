Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
‘Rusya’nın varlıklarını çalarlarsa aynısı Türkiye’ye yapılmaz mı? Nereden bileceğiz?”
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:40
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
11 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:28
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
’Coğrafyamızda hâlâ 7.5 şiddetinde deprem üretici aktif faylar var’
19:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyin çipleriyle neler yapılabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240207/alper-gezeravci-dunyaya-donuyor-1080510234.html
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma süreci başladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T17:22+0300
2024-02-07T17:57+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
dünya
uluslararası uzay istasyonu (uui)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080390161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c44bd7ae8accce07a6b03ed5c2535e56.jpg
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştıTürkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-donuyor-bu-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-bir-yere-varis-noktasi-degil-1080325714.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080390161_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_428a00586827d5170673564b8ff44188.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alper gezeravcı, uzay, dünya, uluslararası uzay istasyonu (uui), türkiye
alper gezeravcı, uzay, dünya, uluslararası uzay istasyonu (uui), türkiye

Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

17:22 07.02.2024 (güncellendi: 17:57 07.02.2024)
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Abone ol
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma süreci başladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.
Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.
Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.
Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.
Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.
Alper Gezeravcı uğurlama töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
TÜRKİYE
Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil
2 Şubat, 18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала