https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-donuyor-bu-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-bir-yere-varis-noktasi-degil-1080325714.html
Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil
Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T18:16+0300
2024-02-02T18:16+0300
2024-02-02T18:18+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
dünya
veda
veda konuşması
geri dönüş
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Ax-3 ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. İlk Türk astronot Gezeravcı uğurlama töreninde konuşma yaptı.Uzayda olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Gezeravcı, misafirperverlikleri ve nezaketi için tüm mürettebata teşekkür etti.Gezeravcı konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye’nin göstermiş olduğu bu cesur ve kararlı adım için ülkeme çok müteşekkirim" dedi.Veda konuşmasına Türkçe devam eden Gezeravcı şu sözleri kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240201/alper-gezeravci-yanitladi-uzayli-var-mi-1080259396.html
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alper gezeravcı, uzay, dünya, veda, veda konuşması, geri dönüş
alper gezeravcı, uzay, dünya, veda, veda konuşması, geri dönüş
Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil
18:16 02.02.2024 (güncellendi: 18:18 02.02.2024)
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi.
Ax-3 ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. İlk Türk astronot Gezeravcı uğurlama töreninde konuşma yaptı.
Uzayda olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Gezeravcı, misafirperverlikleri ve nezaketi için tüm mürettebata teşekkür etti.
Gezeravcı konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye’nin göstermiş olduğu bu cesur ve kararlı adım için ülkeme çok müteşekkirim" dedi.
Veda konuşmasına Türkçe devam eden Gezeravcı şu sözleri kaydetti:
Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde bir adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatını sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı olsun.