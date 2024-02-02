https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-donuyor-bu-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-bir-yere-varis-noktasi-degil-1080325714.html

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T18:16+0300

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türkiye

alper gezeravcı

uzay

dünya

veda

veda konuşması

geri dönüş

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Ax-3 ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. İlk Türk astronot Gezeravcı uğurlama töreninde konuşma yaptı.Uzayda olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Gezeravcı, misafirperverlikleri ve nezaketi için tüm mürettebata teşekkür etti.Gezeravcı konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye’nin göstermiş olduğu bu cesur ve kararlı adım için ülkeme çok müteşekkirim" dedi.Veda konuşmasına Türkçe devam eden Gezeravcı şu sözleri kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240201/alper-gezeravci-yanitladi-uzayli-var-mi-1080259396.html

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alper gezeravcı, uzay, dünya, veda, veda konuşması, geri dönüş