https://sputniknews.com.tr/20240207/azerbaycan-sandik-basinda-1080493592.html

Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T10:57+0300

2024-02-07T10:57+0300

2024-02-07T10:57+0300

dünya

azerbaycan

cumhurbaşkanı

seçim

erken seçim

ilham aliyev

ermenistan

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Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlarken, Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu.Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecek.Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izliyor. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor.İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulduAzerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor.Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçebilmek için oy kullanabilecek.Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.Aliyev, oyunu, ailesiyle Hankendi’de kullandıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminde oyunu işgalden kurtarılan Hankendi’de kullandı.Azerbaycan’da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’deki 122 numaralı seçim bölgesinin 14. seçim merkezinde oylarını kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-ermenistan-bagimsizlik-bildirgesi-azerbaycan-ile-barisin-onunde-engel-teskil-ediyor-1080304148.html

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azerbaycan, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, ilham aliyev, ermenistan