Artvin'de tedbir amaçlı 5 bina boşaltıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
‘Rusya’nın varlıklarını çalarlarsa aynısı Türkiye’ye yapılmaz mı? Nereden bileceğiz?”
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:40
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
11 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:28
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
’Coğrafyamızda hâlâ 7.5 şiddetinde deprem üretici aktif faylar var’
19:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyin çipleriyle neler yapılabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SEÇİM 2024
CHP’de Lütfü Savaş tartışması
19:11
87 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240207/artvinde-sel-ve-heyelan-riski-nedeniyle-5-bina-bosaltildi-1080518854.html
Artvin'de tedbir amaçlı 5 bina boşaltıldı
Artvin'de tedbir amaçlı 5 bina boşaltıldı
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binanın tahliye edildiğini söyledi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T21:41+0300
2024-02-07T21:42+0300
türkiye
artvin
sel
sel felaketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080518695_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4361034d408cb5b402917337c7ba88f3.jpg
Artvin'de Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu'ndan bilgi alan Ünsal, yaptığı açıklamada, il genelinde dün gece gece saatlerinden başlayan sağanağın Borçka ve Şavşat ilçelerini olumsuz etkilediğini söyledi.Ünsal, dün Şavşat'ta kar yağışı sonucu kapanan yolu açma çalışması yürütürken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Gökhan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.Borçka'da heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Ünsal, "Ekiplerimizin ilçe merkezi ve köylerimizdeki tarama çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, Borçka'da herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.Valilik koordinesinde yürütülen süreçte birçok kurumdan 196 araç ve 286 personelin görev aldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-sel-ve-heyelan-karayolu-ulasima-kapandi-camidekiler-mahsur-kaldi-1080483649.html
türkiye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080518695_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2256fb0cfecd005c15fab40fbd872795.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
artvin, sel, sel felaketi
artvin, sel, sel felaketi

Artvin'de tedbir amaçlı 5 bina boşaltıldı

21:41 07.02.2024 (güncellendi: 21:42 07.02.2024)
© İHA / ADEM GÜNGÖR - HASAN FEHMİ DEMİR - TOLGA ŞAHİN-AW136952Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© İHA / ADEM GÜNGÖR - HASAN FEHMİ DEMİR - TOLGA ŞAHİN-AW136952
Abone ol
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binanın tahliye edildiğini söyledi.
Artvin'de Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu'ndan bilgi alan Ünsal, yaptığı açıklamada, il genelinde dün gece gece saatlerinden başlayan sağanağın Borçka ve Şavşat ilçelerini olumsuz etkilediğini söyledi.
Ünsal, dün Şavşat'ta kar yağışı sonucu kapanan yolu açma çalışması yürütürken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Gökhan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Borçka'da heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Ünsal, "Ekiplerimizin ilçe merkezi ve köylerimizdeki tarama çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, Borçka'da herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Valilik koordinesinde yürütülen süreçte birçok kurumdan 196 araç ve 286 personelin görev aldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:
"Borçka'da meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle zarar gören işyerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespitlerini yapmak üzere ilgili kurumlarımızdan teşkil etmiş olduğumuz ekiplerimiz alanda çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz genelinde şu an itibarıyla yağışlar kesilmiş olup vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ilgili kurumlarımız tarafından değerlendirilerek, gereği yapılmaktadır. İlimizde yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız teyakkuza geçirilerek çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin."
Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
TÜRKİYE
Artvin'de sel ve heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı, camidekiler mahsur kaldı
Dün, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала