Artvin'de tedbir amaçlı 5 bina boşaltıldı

"Borçka'da meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle zarar gören işyerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespitlerini yapmak üzere ilgili kurumlarımızdan teşkil etmiş olduğumuz ekiplerimiz alanda çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz genelinde şu an itibarıyla yağışlar kesilmiş olup vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ilgili kurumlarımız tarafından değerlendirilerek, gereği yapılmaktadır. İlimizde yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız teyakkuza geçirilerek çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin."