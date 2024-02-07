Abdulkadir Selvi: Terör örgütleri üzerinden verilen mesaj ne?

"Türkiye’ye aynı anda hem PKK hem Mossad hem Hizbut Tahrir hem DEAŞ hem DHKP-C terör örgütü saldırıyor. Dikkat ettiniz mi saldırılar aralık ayından itibaren başlıyor. Kimi Anıtkabir’i kimi camiyi kimi kiliseyi, kimi Kelime-i Tevhit bayrağını kimi Çağlayan Adliyesi’ni hedef alıyor. Hepsi sembol mekânlar. Hepsi aynı zaman diliminde harekete geçiyor. Bu eylemlerin tamamı 3 ay içerisinde gerçekleşti. Demek ki plan aynı plan. Talimatı veren üst akıl aynı üst akıl. İsimleri farklı ama amaçları aynı. Tek bir merkezden yönetilmiyorlar. Patronları da dünyanın en büyük istihbarat servisi. Bu terör örgütlerinin iplerini elinde tutanlar düğmelerin hepsine birden basmışlar. Amaçları tek; Türkiye’yi terör üzerinden karıştırmak için, istikrarsızlaştırmak amacıyla terör örgütlerinin hepsini birden seferber etmişler."