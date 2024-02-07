https://sputniknews.com.tr/20240207/abdulkadir-selvi-teror-orgutleri-uzerinden-verilen-mesaj-ne-1080490615.html
Abdulkadir Selvi: Terör örgütleri üzerinden verilen mesaj ne?
Abdulkadir Selvi: Terör örgütleri üzerinden verilen mesaj ne?
Abdulkadir Selvi son dönemde art arda düzenlenen terör eylemlerinin amacının "Türkiye’yi terör üzerinden karıştırmak" olduğunu söyledi ve "İstikrarsızlaştırmak... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T09:44+0300
2024-02-07T09:44+0300
2024-02-07T09:44+0300
türkiye
abdulkadir selvi
terör
adliye
türkiye
dhkp-c
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İstanbul'daki adliyeye DHKP-C tarafından gerçekleştirilen eylemin ardından yakın zamanda gerçekleşen eylemleri hatırlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "DHKP- C’nin Çağlayan Adliyesi’ne yaptığı saldırının daha iyi anlaşılacağını düşündüm." dedi.Selvi yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240206/bakan-yerlikaya-istanbul-adliyesi-onundeki-saldiri-girisiminde-1-vatandasimiz-yasamini-yitirdi-1080477687.html
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abdulkadir selvi, terör, adliye, türkiye, dhkp-c
abdulkadir selvi, terör, adliye, türkiye, dhkp-c
Abdulkadir Selvi: Terör örgütleri üzerinden verilen mesaj ne?
Abdulkadir Selvi son dönemde art arda düzenlenen terör eylemlerinin amacının "Türkiye’yi terör üzerinden karıştırmak" olduğunu söyledi ve "İstikrarsızlaştırmak amacıyla terör örgütlerinin hepsini birden seferber etmişler" dedi.
İstanbul'daki adliyeye DHKP-C tarafından gerçekleştirilen eylemin ardından yakın zamanda gerçekleşen eylemleri hatırlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "DHKP- C’nin Çağlayan Adliyesi’ne yaptığı saldırının daha iyi anlaşılacağını düşündüm." dedi.
Selvi yazısında
şunları söyledi:
"Türkiye’ye aynı anda hem PKK hem Mossad hem Hizbut Tahrir hem DEAŞ hem DHKP-C terör örgütü saldırıyor. Dikkat ettiniz mi saldırılar aralık ayından itibaren başlıyor. Kimi Anıtkabir’i kimi camiyi kimi kiliseyi, kimi Kelime-i Tevhit bayrağını kimi Çağlayan Adliyesi’ni hedef alıyor. Hepsi sembol mekânlar. Hepsi aynı zaman diliminde harekete geçiyor. Bu eylemlerin tamamı 3 ay içerisinde gerçekleşti. Demek ki plan aynı plan. Talimatı veren üst akıl aynı üst akıl. İsimleri farklı ama amaçları aynı. Tek bir merkezden yönetilmiyorlar. Patronları da dünyanın en büyük istihbarat servisi. Bu terör örgütlerinin iplerini elinde tutanlar düğmelerin hepsine birden basmışlar. Amaçları tek; Türkiye’yi terör üzerinden karıştırmak için, istikrarsızlaştırmak amacıyla terör örgütlerinin hepsini birden seferber etmişler."