https://sputniknews.com.tr/20240206/bakan-yerlikaya-istanbul-adliyesi-onundeki-saldiri-girisiminde-1-vatandasimiz-yasamini-yitirdi-1080477687.html
Bakan Yerlikaya: İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı sonrası 40 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı sonrası 40 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen saldırı sonrası 25 adrese operasyon yapıldığını ve 40 kişinin gözaltına... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T19:43+0300
2024-02-06T19:43+0300
2024-02-06T19:53+0300
ali yerlikaya
istanbul adliyesi
son dakika
türkiye
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İçişleri Bakanı Yerlikaya "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240206/istanbul-adalet-sarayi-onundeki-saldirida-yaralanan-sivillerden-dilfiraz-karatasvefatetti-1080473814.html
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ali yerlikaya, istanbul adliyesi, son dakika
ali yerlikaya, istanbul adliyesi, son dakika
Bakan Yerlikaya: İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı sonrası 40 kişi gözaltına alındı
19:43 06.02.2024 (güncellendi: 19:53 06.02.2024)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen saldırı sonrası 25 adrese operasyon yapıldığını ve 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.