https://sputniknews.com.tr/20240206/istanbul-adalet-sarayi-onundeki-saldirida-yaralanan-sivillerden-dilfiraz-karatasvefatetti-1080473814.html

İstanbul Adalet Sarayı önündeki saldırıda yaralanan sivillerden Dilfiraz Karataş vefat etti

İstanbul Adalet Sarayı önündeki saldırıda yaralanan sivillerden Dilfiraz Karataş vefat etti

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 saldırgan öldürüldü. Olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü polis 6 kişi... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T18:08+0300

2024-02-06T18:08+0300

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Elde edilen bilgilere göre saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Karataş'ın yakınları, hastaneye gitti. Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesine-silahli-saldiri-bakan-tunc-aciklama-yapiyor-1080471842.html

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