https://sputniknews.com.tr/20240206/istanbul-adalet-sarayi-onundeki-saldirida-yaralanan-sivillerden-dilfiraz-karatasvefatetti-1080473814.html
İstanbul Adalet Sarayı önündeki saldırıda yaralanan sivillerden Dilfiraz Karataş vefat etti
İstanbul Adalet Sarayı önündeki saldırıda yaralanan sivillerden Dilfiraz Karataş vefat etti
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 saldırgan öldürüldü. Olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü polis 6 kişi... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T18:08+0300
2024-02-06T18:08+0300
2024-02-06T18:25+0300
türkiye
çağlayan
istanbul adalet sarayı
adalet bakanlığı
türkiye adalet bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055863842_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_dfff1e5062f6d4fc0c110a3dd361def9.jpg
Elde edilen bilgilere göre saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Karataş'ın yakınları, hastaneye gitti. Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesine-silahli-saldiri-bakan-tunc-aciklama-yapiyor-1080471842.html
türkiye
çağlayan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055863842_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4ffc3a9afeac2f6d72d9d10a861e9325.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çağlayan, istanbul adalet sarayı, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı
çağlayan, istanbul adalet sarayı, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı
İstanbul Adalet Sarayı önündeki saldırıda yaralanan sivillerden Dilfiraz Karataş vefat etti
18:08 06.02.2024 (güncellendi: 18:25 06.02.2024)
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 saldırgan öldürüldü. Olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haberi alan Karataş'ın yakınları, hastaneye gitti. Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı.