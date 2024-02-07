https://sputniknews.com.tr/20240207/4-sehirde-dusuk-faizli-kredi-verilecek-odemelerin-6-ayda-bir-olacagi-sistemde-basvuru-sartlari-ne-1080495121.html
4 şehirde düşük faizli kredi verilecek: Ödemelerin 6 ayda bir olacağı sistemde başvuru şartları ne?
4 şehirde düşük faizli kredi verilecek: Ödemelerin 6 ayda bir olacağı sistemde başvuru şartları ne?
Deprem bölgesinde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Bugün, yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.'Kredi desteği'Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren bütün kolaylıklar ve yapılabilecek hizmetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Bolat, "Halkbank kanalıyla bölgedeki işletmelere yönelik şu ana kadar yüzde 50 faiz indirimli sübvansiyonlu olarak 2,2 milyar liralık finansman destekleri sağlandı. Yine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) şu ana kadar Kahramanmaraş'a 1,2 milyar liralık yüzde 50 indirimli, yüzde 100 faiz indirimli kredi destekleri sağlandı" ifadelerini kullandı ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240205/faizsiz-evlilik-kredisi-basvuru-sartlari-evlilik-kredisi-150-bin-faizsiz-evlilik-kredisi-yas-siniri-1080401546.html
kahramanmaraş
hatay
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4 şehirde düşük faizli kredi verilecek: Ödemelerin 6 ayda bir olacağı sistemde başvuru şartları ne?
Deprem bölgesinde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Bugün, yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli, bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren bütün kolaylıklar ve yapılabilecek hizmetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Bolat, "Halkbank kanalıyla bölgedeki işletmelere yönelik şu ana kadar yüzde 50 faiz indirimli sübvansiyonlu olarak 2,2 milyar liralık finansman destekleri sağlandı. Yine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) şu ana kadar Kahramanmaraş'a 1,2 milyar liralık yüzde 50 indirimli, yüzde 100 faiz indirimli kredi destekleri sağlandı" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Bundan önceki ziyaretimde depremden en çok etkilenen iller için 100'er milyon liralık kredi ve finansman desteği müjdesi vermiştik. Bunlar çok uygun şartlarda verilen destekler, piyasa şartlarının çok çok altında. 4 gün önce Malatya'da deprem bölgesini ziyaret etmiştik. Orada da bölge esnafı için 100 milyon liralık bir finansman müjdesini TESKOMB kanalıyla açıklamıştık. Bugün Kahramanmaraş'ta da bir müjde vermek istiyoruz. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman vilayetlerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımız için TESKOMB kefaletiyle bu 3 vilayete 100'er milyon lira yani toplam 300 milyon lira daha finansman desteği sağlayacağız. Malatya'yı da ilave ettiğimizde 400 milyon liralık bir destek oluyor. Bugün yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bölge ekonomisine katkı yapacaktır, can suyu etkisi meydana getirecektir."