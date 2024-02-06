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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240206/yeniden-refah-partisi-yardimcisi-kilic-utanc-verici-bu-iddialari-sahiplerine-iade-ediyoruz-1080476241.html
Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Utanç verici bu iddiaları sahiplerine iade ediyoruz
Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Utanç verici bu iddiaları sahiplerine iade ediyoruz
Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmenin bile abesle... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T19:38+0300
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yeniden refah partisi
2024 türkiye yerel seçimleri
suat kılıç
31 mart yerel seçimleri
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin belirlenen belediye başkan adaylarının ve seçim beyannamesinin 10 Şubat Cumartesi Ankara'da açıklanacağını bildirdi.Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim beyannamelerinin 100 temel başlıktan oluşacağını, ana başlığının ahlaklı belediyecilik olduğunu dile getiren Kılıç, seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve sokak hayvanlarının bulunduğunu, beyannamede "yaratılan bütün canlılara can, nefes alma ve yaşama imkanının olduğunu" ifade etti.Kılıç, şunları söyledi:Suat Kılıç, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240206/yeniden-refah-partisi-80-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1080459735.html
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yeniden refah partisi, suat kılıç, 31 mart yerel seçimleri
yeniden refah partisi, suat kılıç, 31 mart yerel seçimleri

Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Utanç verici bu iddiaları sahiplerine iade ediyoruz

19:38 06.02.2024 (güncellendi: 20:35 06.02.2024)
© AA / Abdullah GüçlüYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmenin bile abesle iştigal olduğunu söyleyen Parti Genel Başkan Yardımcısı Kılıç "Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin belirlenen belediye başkan adaylarının ve seçim beyannamesinin 10 Şubat Cumartesi Ankara'da açıklanacağını bildirdi.
Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim beyannamelerinin 100 temel başlıktan oluşacağını, ana başlığının ahlaklı belediyecilik olduğunu dile getiren Kılıç, seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve sokak hayvanlarının bulunduğunu, beyannamede "yaratılan bütün canlılara can, nefes alma ve yaşama imkanının olduğunu" ifade etti.
Kılıç, şunları söyledi:
"Belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin kamuoyuna duyurulması için takvimimizi netleştirdik. 10 Şubat 2024 Cumartesi saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere, belirlenen belediye başkan adaylarımız kamuoyuna tanıtılacak, aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır."
Suat Kılıç, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:
"Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş iyi ilişkiler var. Gönülden gönüle kurulan köprüler var, hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir işgal değildir, siyaset 24 saatlik bir iş de değildir, siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
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