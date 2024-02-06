Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Utanç verici bu iddiaları sahiplerine iade ediyoruz

"Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş iyi ilişkiler var. Gönülden gönüle kurulan köprüler var, hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir işgal değildir, siyaset 24 saatlik bir iş de değildir, siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız."