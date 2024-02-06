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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240206/yeniden-refah-partisi-80-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1080459735.html
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayını... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
ak parti
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Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.Programda, 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayı ilan edildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt'un açıklandığı programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdal Bulut oldu.Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere geriye kalan büyükşehir adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısıyla açıklayacak.
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yeniden refah partisi, ak parti, ittifak
yeniden refah partisi, ak parti, ittifak

Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı

11:27 06.02.2024
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAY Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAY
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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayını açıkladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.
Programda, 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayı ilan edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt'un açıklandığı programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdal Bulut oldu.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere geriye kalan büyükşehir adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısıyla açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
POLİTİKA
Erdoğan: CHP'nin halini görüyorsunuz, daha dün ittifakta oldukları partileri çiğneyip geçiyorlar
2 Şubat, 15:49
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