https://sputniknews.com.tr/20240206/yeniden-refah-partisi-80-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1080459735.html
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayını... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T11:27+0300
2024-02-06T11:27+0300
2024-02-06T11:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
ak parti
ittifak
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Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.Programda, 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayı ilan edildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt'un açıklandığı programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdal Bulut oldu.Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere geriye kalan büyükşehir adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısıyla açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240202/cumhurbaskani-erdogandan-alev-alatli-mesaji-1080317322.html
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yeniden refah partisi, ak parti, ittifak
yeniden refah partisi, ak parti, ittifak
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayını açıkladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.
Programda, 2'si büyükşehir, 9'u il, 69'u ilçe ve belde olmak üzere 80 belediye başkan adayı ilan edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt'un açıklandığı programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdal Bulut oldu.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere geriye kalan büyükşehir adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısıyla açıklayacak.