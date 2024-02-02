Erdoğan: CHP'nin halini görüyorsunuz, daha dün ittifakta oldukları partileri çiğneyip geçiyorlar

CHP'nin halini görüyorsunuz, şehirlerimiz umurunda değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?