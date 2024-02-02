Erdoğan: CHP'nin halini görüyorsunuz, daha dün ittifakta oldukları partileri çiğneyip geçiyorlar
15:49 02.02.2024 (güncellendi: 17:22 02.02.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP'nin halini görüyorsunuz, şehirlerimiz umurunda değil. Daha dün ittifakta oldukları partileri çiğneyip geçiyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
Konuşmasına Alev Alatlı'ya ilişkin sözlerle başlayan Erdoğan şunları söyledi:
Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, cumhurbaşkanlığı kültür sanat büyük ödülü sahibi, Alatlı hocamız aramızda yaşamaya devam edecek.
CHP'nin halini görüyorsunuz, şehirlerimiz umurunda değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?
CHP’de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde.
Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız.
AK Parti’nin Bursa adayları açıklandı
Büyükorhan: Kamil Turhan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
Harmancık: Yılmaz Ataş
İnegöl: Alper Taban
İznik: Kağan Mehmet Usta
Karacabey: Ali Özkan
Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
Mudanya: Gökhan Dinçer
Mustafa Kemal Paşa: Ahmet Beygirci (Cumhur İttifakı)
Nilüfer: Celil Çolak
Orhaneli: Ali Osman Tayır
Orhangazi: Bekir Aydın
Osmangazi: Mustafa Dündar
Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)
Yıldırım: Oktay Yılmaz