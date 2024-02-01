https://sputniknews.com.tr/20240201/erdogan-lumpen-fasistler-islamsiz-turkluk-tanimini-gundeme-getirmeye-calisiyor-1080272582.html
Erdoğan: Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir
Erdoğan: Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir" dedi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T15:06+0300
2024-02-01T15:06+0300
2024-02-01T15:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
islam
şeriat
din
din kültürü ve ahlak bilgisi
özgür özel
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’’nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
https://sputniknews.com.tr/20230817/hakkinda-yasal-islem-baslatildi-papazin-yanina-gidelim-ve-ona-kelime-i-sehadeti-hatirlatalim-1074727106.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, islam, şeriat, din, din kültürü ve ahlak bilgisi, özgür özel, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, islam, şeriat, din, din kültürü ve ahlak bilgisi, özgür özel, seçim
Erdoğan: Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir
15:06 01.02.2024 (güncellendi: 15:29 01.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’’nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Lümpen faşistler İslamsız Türklük tanımını gündeme getirmeye çalışıyor. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı, Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir obje haline getirme teşebbüsüdür. Gaye, milletin mayasını bozmaktır.
Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir. İnanıp inanmamak tercih meselesi ama dinin emirlerine dil uzatmak başka konudur. Cahil kesimler bunları köpürtüyor.
Hukuku korumakla sorumlu bazı barolar çıkıp kelime-i tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyorlar hatta edepsiz ifadelerle suç duyurusunda bulunuyorlar. Kendini sanatçı tanımlayan şahsiyetleri, inancını dosdoğru yaşamaktan başka gayesi olmayan milyonlarca vatandaşımızı gerici diye tahkir edebiliyor. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine orta çağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor.
Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz.
15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir. Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz.