Erdoğan: Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir

Lümpen faşistler İslamsız Türklük tanımını gündeme getirmeye çalışıyor. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı, Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir obje haline getirme teşebbüsüdür. Gaye, milletin mayasını bozmaktır. Lümpen faşistler İslamsız Türklük tanımını gündeme getirmeye çalışıyor. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı, Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir obje haline getirme teşebbüsüdür. Gaye, milletin mayasını bozmaktır.

Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir. İnanıp inanmamak tercih meselesi ama dinin emirlerine dil uzatmak başka konudur. Cahil kesimler bunları köpürtüyor. Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir. İnanıp inanmamak tercih meselesi ama dinin emirlerine dil uzatmak başka konudur. Cahil kesimler bunları köpürtüyor.

Hukuku korumakla sorumlu bazı barolar çıkıp kelime-i tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyorlar hatta edepsiz ifadelerle suç duyurusunda bulunuyorlar. Kendini sanatçı tanımlayan şahsiyetleri, inancını dosdoğru yaşamaktan başka gayesi olmayan milyonlarca vatandaşımızı gerici diye tahkir edebiliyor. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine orta çağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor. Hukuku korumakla sorumlu bazı barolar çıkıp kelime-i tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyorlar hatta edepsiz ifadelerle suç duyurusunda bulunuyorlar. Kendini sanatçı tanımlayan şahsiyetleri, inancını dosdoğru yaşamaktan başka gayesi olmayan milyonlarca vatandaşımızı gerici diye tahkir edebiliyor. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine orta çağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor.

Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz. Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz.