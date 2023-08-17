https://sputniknews.com.tr/20230817/hakkinda-yasal-islem-baslatildi-papazin-yanina-gidelim-ve-ona-kelime-i-sehadeti-hatirlatalim-1074727106.html

Hakkında yasal işlem başlatıldı: 'Papazın yanına gidelim ve ona Kelime-i Şehadet'i hatırlatalım'

Hakkında yasal işlem başlatıldı: 'Papazın yanına gidelim ve ona Kelime-i Şehadet'i hatırlatalım'

Kuzey Kıbrıs'ta Apostolos Andreas Kilisesi’nde görevli papaza "Şimdi de papazın yanına gidelim ve ona Kelime-i Şehadeti hatırlatalım” diyen Mehmet Erol Muvali... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T23:17+0300

2023-08-17T23:17+0300

2023-08-17T23:17+0300

dünya

papaz

kuzey kıbrıs

şoför

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Karpaz Yarımadası Zafer Burnu’ndaki Apostolos Andreas Kilisesi’nde şoför Mehmet Erol Muvali’nin görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şehadet’i hatırlatması tepkiye neden oldu. Muvali sosyal medyada paylaştığı videoda, “Şimdi de papazın yanına gidelim ve ona Kelime-i Şahadeti hatırlatalım” diyerek görevli papazın yanına gitti. Muvali, papazın yanında durarak Kelime-i Şahadet getirdi. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu kaldıran Muvali, yanlış anlaşıldığını belirterek, niyetinin kötü olmadığını savundu. "Birçok turist Selimiye Camisi’ne gelerek boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavroz olarak ziyaret etmektedirler. Ülkemizdeki camilerimize yapmış oldukları ziyaretler, de taciz tahrik edici bir durum söz konusu değilse benim de kilisede getirmiştir olduğum Kelime-i Şehadet’te olduğu gibi tahrik taciz edici bir durum yoktur" diyen Muvali şunları söyledi:Artan tepkiler üzerine harekete geçen polis, Muavil’i hakkında yasal işlem başlatırken, Muavili’yi karakola çağırarak ifadesini aldı. Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da konuyla ilgili gerekli yasal işlemin başlatıldığını belirterek, “Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Kilisesi’nde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkar durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için Polis Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur” dedi.

kuzey kıbrıs

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papaz, kuzey kıbrıs, şoför