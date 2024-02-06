https://sputniknews.com.tr/20240206/turkiyenin-moskova-buyukelciliginden-rusyaya-deprem-yardimlari-icin-tesekkur-mesaji-1080476057.html
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’ya ‘deprem yardımları’ için teşekkür mesajı
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’ya ‘deprem yardımları’ için teşekkür mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nden deprem sürecindeki yardımlarından ötürü Rusya Federasyonu’na bir teşekkür metni yayımlandı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T19:20+0300
2024-02-06T19:20+0300
2024-02-06T19:20+0300
türkiye
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türkiye'nin moskova büyükelçiliği
deprem
taziye
yıl dönümü
türk-rus ilişkileri
türkiye-rusya ilişkileri
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Moskova Büyükelçiliği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andığı bir mesaj yayımladı.Büyükelçiliğin resmi X hesabından yayımlanan Türkçe ve Rusça mesajda şu cümlelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremi-rusya-deprem-sonrasi-turkiyeye-nasil-destek-oldu--1080434559.html
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türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, deprem, taziye, yıl dönümü, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, deprem, taziye, yıl dönümü, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’ya ‘deprem yardımları’ için teşekkür mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nden deprem sürecindeki yardımlarından ötürü Rusya Federasyonu’na bir teşekkür metni yayımlandı.
Moskova Büyükelçiliği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andığı bir mesaj yayımladı.
Büyükelçiliğin resmi X hesabından yayımlanan Türkçe ve Rusça mesajda şu cümlelere yer verildi:
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu süreçte gösterdikleri destek ve yardımlarla yanımızda olan Rusya Federasyonu makamlarına ve halkına en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.