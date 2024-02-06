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Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’ya ‘deprem yardımları’ için teşekkür mesajı
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’ya ‘deprem yardımları’ için teşekkür mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nden deprem sürecindeki yardımlarından ötürü Rusya Federasyonu’na bir teşekkür metni yayımlandı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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Moskova Büyükelçiliği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andığı bir mesaj yayımladı.Büyükelçiliğin resmi X hesabından yayımlanan Türkçe ve Rusça mesajda şu cümlelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremi-rusya-deprem-sonrasi-turkiyeye-nasil-destek-oldu--1080434559.html
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türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, deprem, taziye, yıl dönümü, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, deprem, taziye, yıl dönümü, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’ya ‘deprem yardımları’ için teşekkür mesajı

19:20 06.02.2024
© AA / Ahmet İzgiTanju Bilgiç
Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / Ahmet İzgi
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Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nden deprem sürecindeki yardımlarından ötürü Rusya Federasyonu’na bir teşekkür metni yayımlandı.
Moskova Büyükelçiliği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andığı bir mesaj yayımladı.
Büyükelçiliğin resmi X hesabından yayımlanan Türkçe ve Rusça mesajda şu cümlelere yer verildi:
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu süreçte gösterdikleri destek ve yardımlarla yanımızda olan Rusya Federasyonu makamlarına ve halkına en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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