https://sputniknews.com.tr/20240206/soygudan-cinli-mevkidasini-cince-selamlama-1080462084.html

Şoygu’dan Çinli mevkidaşını Çince selamlama

Şoygu’dan Çinli mevkidaşını Çince selamlama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile telefon görüşmesine Çince selamlamayla başlaması, Cumhuriyet’teki izleyenleri kendine... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T12:29+0300

2024-02-06T12:29+0300

2024-02-06T13:19+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

çin savunma bakanlığı

savunma

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çin halk cumhuriyeti

çin devlet başkanı şi cinping

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Çin internet şirketi NetEase’nin sitesindeki haberde, “Şoygu, görüşmenin başında, Amiral Dong’a ‘sayın tovariş’ (dost) şeklinde hitap ettikten sonra onu Çince selamladı” ifadesi kullanıldı.Rus bakanın, mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik ederek Rus Silahlı Kuvvetleri ile ortak çalışmalarda elde ettiği deneyimin, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.Dong’un Rusya Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademisi’nde eğitim gördüğü, 2015-2016 döneminde de Rusya-Çin ortak deniz tatbikatı sırasında Çin kuvvetlerine komuta ettiği anımsatılan haberde şu ifadelere yer verildi:Şoygu ve Dong arasındaki telefon görüşmesi 31 Ocak’ta gerçekleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakani-soygu-rusya-cin-iliskileri-tarihinin-en-iyi-donemini-yasiyor-1080230156.html

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