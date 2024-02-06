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Şoygu’dan Çinli mevkidaşını Çince selamlama
Şoygu’dan Çinli mevkidaşını Çince selamlama
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile telefon görüşmesine Çince selamlamayla başlaması, Cumhuriyet’teki izleyenleri kendine... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T12:29+0300
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Çin internet şirketi NetEase’nin sitesindeki haberde, “Şoygu, görüşmenin başında, Amiral Dong’a ‘sayın tovariş’ (dost) şeklinde hitap ettikten sonra onu Çince selamladı” ifadesi kullanıldı.Rus bakanın, mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik ederek Rus Silahlı Kuvvetleri ile ortak çalışmalarda elde ettiği deneyimin, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.Dong’un Rusya Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademisi’nde eğitim gördüğü, 2015-2016 döneminde de Rusya-Çin ortak deniz tatbikatı sırasında Çin kuvvetlerine komuta ettiği anımsatılan haberde şu ifadelere yer verildi:Şoygu ve Dong arasındaki telefon görüşmesi 31 Ocak’ta gerçekleşmişti.
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Şoygu’dan Çinli mevkidaşını Çince selamlama

12:29 06.02.2024 (güncellendi: 13:19 06.02.2024)
© Ruptly . Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çinli mevkidaşı Dong Jun ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çinli mevkidaşı Dong Jun ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© Ruptly . Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile telefon görüşmesine Çince selamlamayla başlaması, Cumhuriyet’teki izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Çin internet şirketi NetEase’nin sitesindeki haberde, “Şoygu, görüşmenin başında, Amiral Dong’a ‘sayın tovariş’ (dost) şeklinde hitap ettikten sonra onu Çince selamladı” ifadesi kullanıldı.
Rus bakanın, mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik ederek Rus Silahlı Kuvvetleri ile ortak çalışmalarda elde ettiği deneyimin, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.
Dong’un Rusya Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademisi’nde eğitim gördüğü, 2015-2016 döneminde de Rusya-Çin ortak deniz tatbikatı sırasında Çin kuvvetlerine komuta ettiği anımsatılan haberde şu ifadelere yer verildi:
“Şoygu, Dong’un Çin savunma bakanlığı görevine atanmasını büyük coşkuyla karşılarken, Dong’un Rusya’da eğitim gördüğünün bilinmesi de görüşme sırasında iki bakan arasındaki mesafeyi azaltma fırsatını verdi.”
Şoygu ve Dong arasındaki telefon görüşmesi 31 Ocak’ta gerçekleşmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor
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