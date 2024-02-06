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Rusya, Suriye’nin iki liman bölgesindeki askeri devriyelerini güçlendirdi
Rusya, Suriye’nin iki liman bölgesindeki askeri devriyelerini güçlendirdi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye ve Baniyas limanlarının yer aldığı bölgelerdeki Rus askeri... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T00:35+0300
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rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye'deki stratejik öneme sahip tesislerin güvenliğinin sağlanması kapsamında Lazkiye ve Baniyas limanlarının bulunduğu bölgelerindeki askeri devriyelerin varlığını güçlendirdiğini söyledi.Tuğamiral Kulit, “Rus tarafı, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki stratejik öneme sahip tesislerin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler çerçevesinde Lazkiye ve Baniyas limanlarının bulunduğu bölgelerdeki askeri devriyelerin varlığını güçlendirdi” ifadelerini kullandı.
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rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, rusya, suriye
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, rusya, suriye

Rusya, Suriye’nin iki liman bölgesindeki askeri devriyelerini güçlendirdi

00:35 06.02.2024
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye ve Baniyas limanlarının yer aldığı bölgelerdeki Rus askeri devriyelerinin güçlendirildiği belirtildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye'deki stratejik öneme sahip tesislerin güvenliğinin sağlanması kapsamında Lazkiye ve Baniyas limanlarının bulunduğu bölgelerindeki askeri devriyelerin varlığını güçlendirdiğini söyledi.
Tuğamiral Kulit, “Rus tarafı, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki stratejik öneme sahip tesislerin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler çerçevesinde Lazkiye ve Baniyas limanlarının bulunduğu bölgelerdeki askeri devriyelerin varlığını güçlendirdi” ifadelerini kullandı.
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