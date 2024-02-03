https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilari-sebebiyle-bm-guvenlik-konseyinden-toplanti-talep-etti-1080353137.html
Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak saldırıları sebebiyle BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak saldırıları sebebiyle BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy, toplantının 5 Şubat günü saat 16.00'da yapılmasının beklendiğini söyledi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T19:14+0300
2024-02-03T19:14+0300
2024-02-03T19:14+0300
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birleşmiş milletler (bm)
rusya
dmitriy polyanskiy
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irak
suriye
bm güvenlik konseyi
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Rusya, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talebinde bulundu. Toplantının 5 Şubat günü saat 16.00'da yapılması bekleniyor.Polyanskiy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın egemen devletlere karşı ABD-İngiliz saldırganlığını şiddetle kınadığını dile getirmiş, hava saldırılarının bilhassa çatışmayı daha da körüklemek için yapıldığının açık olduğu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html
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birleşmiş milletler (bm), rusya, dmitriy polyanskiy, abd, irak, suriye, bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm), rusya, dmitriy polyanskiy, abd, irak, suriye, bm güvenlik konseyi
Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak saldırıları sebebiyle BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy, toplantının 5 Şubat günü saat 16.00'da yapılmasının beklendiğini söyledi.
Rusya, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talebinde bulundu.
Toplantının 5 Şubat günü saat 16.00'da yapılması bekleniyor.
Polyanskiy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının yarattığı barış ve güvenliğe yönelik tehditler nedeniyle BMGK'dan acil bir toplantı talep ettik. BM bu toplantıyı 5 Şubat'ta New York saatiyle 16.00'da yapmayı planlıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın egemen devletlere karşı ABD-İngiliz saldırganlığını şiddetle kınadığını dile getirmiş, hava saldırılarının bilhassa çatışmayı daha da körüklemek için yapıldığının açık olduğu belirtmişti.