https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilari-sebebiyle-bm-guvenlik-konseyinden-toplanti-talep-etti-1080353137.html

Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak saldırıları sebebiyle BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak saldırıları sebebiyle BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy, toplantının 5 Şubat günü saat 16.00'da yapılmasının beklendiğini söyledi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T19:14+0300

2024-02-03T19:14+0300

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Rusya, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talebinde bulundu. Toplantının 5 Şubat günü saat 16.00'da yapılması bekleniyor.Polyanskiy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın egemen devletlere karşı ABD-İngiliz saldırganlığını şiddetle kınadığını dile getirmiş, hava saldırılarının bilhassa çatışmayı daha da körüklemek için yapıldığının açık olduğu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html

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birleşmiş milletler (bm), rusya, dmitriy polyanskiy, abd, irak, suriye, bm güvenlik konseyi