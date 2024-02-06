https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-17-saldirisi-puskurtuldu-1080470374.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, 17 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun yaklaşık 885 askeri etkisiz hale getirildiğini... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T16:34+0300

2024-02-06T16:34+0300

2024-02-06T16:34+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 35 asker ve iki otomobil kaybetti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin ustaca eylemleri sonucu Rus ordusunun cephenin bu bölümündeki konumu iyileştirildi. Ayrıca iki saldırısı püskürtülen ve mevzileri vurulan Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 240 asker, üç zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri daha elverişli konum ve mevziler aldı ve Ukrayna taarruz gruplarının 7 saldırısını püskürttü. Mevzileri de vurulan Ukrayna ordusunun yaklaşık 290 askeri etkisiz hale getirilirken bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobili yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna ordusunun hizmetindeki ABD yapımı M777 topçu sistemi, Msta-B obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri cephedeki konumlarını iyileştirdi. Bu istikamette Ukrayna ordusunun 2 saldırısı püskürtülürken mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusu yaklaşık 195 Ukraynalı asker, bir tank, iki otomobil, Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemlerini kaybetti.Zaporojye istikametinde, Rus ordu birliklerinin gerçekleştirdiği topçu saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı en az 95 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, D-20 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Herson istikametinde, Rus ordusunun aktif eylemleri sonucu son 24 saatte yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil vuruldu.Rus ayrıca hava savunma güçleri son bir günde 30 İHA vurdu.

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