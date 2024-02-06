https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-federasyon-konseyinden-ordu-hakkinda-yalan-yayanlarin-varliklarina-el-koyan-tasariya-destek-1080469103.html

Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek

Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek

Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T15:57+0300

2024-02-06T15:57+0300

2024-02-06T16:09+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rusya özel operasyon kuvvetleri

yalan haber

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Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarıya destek vererek onaylanmasını önerdi.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, bu yasa tasarısını kabul ederek onay için Federasyon Konseyi’ne göndermişti. Tasarıya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.Yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-disisleri-arktik-konseyinden-cikma-olasiligini-dislamiyoruz-1080465998.html

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vladimir putin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya özel operasyon kuvvetleri, yalan haber