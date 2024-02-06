https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-federasyon-konseyinden-ordu-hakkinda-yalan-yayanlarin-varliklarina-el-koyan-tasariya-destek-1080469103.html
Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek
Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T15:57+0300
2024-02-06T15:57+0300
2024-02-06T16:09+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya özel operasyon kuvvetleri
yalan haber
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarıya destek vererek onaylanmasını önerdi.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, bu yasa tasarısını kabul ederek onay için Federasyon Konseyi’ne göndermişti. Tasarıya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.Yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-disisleri-arktik-konseyinden-cikma-olasiligini-dislamiyoruz-1080465998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_54b34cc4e2c090f24516805515e7ddf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya özel operasyon kuvvetleri, yalan haber
vladimir putin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya özel operasyon kuvvetleri, yalan haber
Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek
15:57 06.02.2024 (güncellendi: 16:09 06.02.2024)
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.
Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarıya destek vererek onaylanmasını önerdi.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, bu yasa tasarısını kabul ederek onay için Federasyon Konseyi’ne göndermişti. Tasarıya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.
Yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.