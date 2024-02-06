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Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı: Bakan Tunç açıklama yapıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-federasyon-konseyinden-ordu-hakkinda-yalan-yayanlarin-varliklarina-el-koyan-tasariya-destek-1080469103.html
Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek
Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T15:57+0300
2024-02-06T16:09+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya özel operasyon kuvvetleri
yalan haber
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Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarıya destek vererek onaylanmasını önerdi.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, bu yasa tasarısını kabul ederek onay için Federasyon Konseyi’ne göndermişti. Tasarıya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.Yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-disisleri-arktik-konseyinden-cikma-olasiligini-dislamiyoruz-1080465998.html
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vladimir putin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya özel operasyon kuvvetleri, yalan haber
vladimir putin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya özel operasyon kuvvetleri, yalan haber

Rusya Federasyon Konseyi’nden ordu hakkında yalan yayanların varlıklarına el koyan tasarıya destek

15:57 06.02.2024 (güncellendi: 16:09 06.02.2024)
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Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarı Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi’nin onayını aldı.
Federasyon Konseyi’nin Anayasal Mevzuat Komitesi, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik tasarıya destek vererek onaylanmasını önerdi.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, bu yasa tasarısını kabul ederek onay için Federasyon Konseyi’ne göndermişti. Tasarıya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.
Yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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