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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinin maslahatgüzarlarını çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinin maslahatgüzarlarını çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Letonya, Litvanya ve Estonya maslahatgüzarlarını çağırdığı bildirildi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T17:33+0300
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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litvanya
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maslahatgüzar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinden yaptığı açıklamaya göre Letonya, Litvanya ve Estonya maslahatgüzarları Rusya’da yapılacak seçimler ile ilgili olarak bakanlığa çağırdı.Açıklamada, “6 Şubat tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya makamlarının, bu yılın mart ayında yapılacak Rusya Devlet Başkanı seçimleri sırasında Vilnius, Riga ve Tallinn'deki Rus büyükelçiliklerindeki seçim sandıklarında güvenliğin sağlanmasına yönelik birçok kez iletilen taleplerine gerektiği gibi yanıt verilmemesi nedeniyle Baltık devletlerinin Moskova’daki maslahatgüzarlarını çağırdı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Baltık ülkelerinin diplomatlarına, 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak ve genel kabul görmüş uluslararası uygulamalarına istinaden diplomatik misyonları korumaya yönelik gerekli tüm önlemleri alma sorumluluğunun ev sahibi devletlere ait olduğu açıkça ifade edildi.“Bu bağlamda Letonya, Litvanya ve Estonya makamlarından, oy verme döneminde seçmenlerin ve Rusya Federasyonu büyükelçilik çalışanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm adımları atmasını talep ettik” eklemesini yapan Zaharova, seçimler sırasında zorluk çıkarmanın, bu ülkelerde yaşayan Rus vatandaşlarının anayasal haklarını ihlal edeceği için ciddi protestolara yol açacağını kaydetti.Sözcü, “Baltık devletlerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaya devam edeceğimizi, sabotajın devam etmesi durumunda bu durumdan Baltık devletlerinin yetkililerini sorumlu tutarak ikili bağlamda ve uluslararası kuruluşlarda kararlı davranacağımızı belirttik” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/zaharova-ukraynada-ateskese-karsi-cikan-borrellin-sozleri-canavarca-1080217833.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinin maslahatgüzarlarını çağırdı

17:33 06.02.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Letonya, Litvanya ve Estonya maslahatgüzarlarını çağırdığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinden yaptığı açıklamaya göre Letonya, Litvanya ve Estonya maslahatgüzarları Rusya’da yapılacak seçimler ile ilgili olarak bakanlığa çağırdı.
Açıklamada, “6 Şubat tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya makamlarının, bu yılın mart ayında yapılacak Rusya Devlet Başkanı seçimleri sırasında Vilnius, Riga ve Tallinn'deki Rus büyükelçiliklerindeki seçim sandıklarında güvenliğin sağlanmasına yönelik birçok kez iletilen taleplerine gerektiği gibi yanıt verilmemesi nedeniyle Baltık devletlerinin Moskova’daki maslahatgüzarlarını çağırdı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Baltık ülkelerinin diplomatlarına, 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak ve genel kabul görmüş uluslararası uygulamalarına istinaden diplomatik misyonları korumaya yönelik gerekli tüm önlemleri alma sorumluluğunun ev sahibi devletlere ait olduğu açıkça ifade edildi.
Bu bağlamda Letonya, Litvanya ve Estonya makamlarından, oy verme döneminde seçmenlerin ve Rusya Federasyonu büyükelçilik çalışanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm adımları atmasını talep ettik” eklemesini yapan Zaharova, seçimler sırasında zorluk çıkarmanın, bu ülkelerde yaşayan Rus vatandaşlarının anayasal haklarını ihlal edeceği için ciddi protestolara yol açacağını kaydetti.
Sözcü, “Baltık devletlerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaya devam edeceğimizi, sabotajın devam etmesi durumunda bu durumdan Baltık devletlerinin yetkililerini sorumlu tutarak ikili bağlamda ve uluslararası kuruluşlarda kararlı davranacağımızı belirttik” ifadelerini kullandı.
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