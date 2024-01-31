https://sputniknews.com.tr/20240131/zaharova-ukraynada-ateskese-karsi-cikan-borrellin-sozleri-canavarca-1080217833.html

Zaharova: Ukrayna'da ateşkese karşı çıkan Borrell'in sözleri canavarca

Zaharova: Ukrayna'da ateşkese karşı çıkan Borrell'in sözleri canavarca

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirten Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T10:18+0300

2024-01-31T10:18+0300

2024-01-31T10:23+0300

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının uzlaşmasına ilişkin fikirlerin yanlış olduğunu savunmuş ve çatışmanın Transatlantik birliğini güçlendirdiğini belirtmişti.Sputnik'e verdiği demeçte Borrell'in açıklamasına tepki gösteren Zaharova, bunun bir başka canavarca açıklama olduğunu ancak artık insanların Borrell'in bu sözlerine alıştığını söyledi.AB Yüksek Temsilcisi'nin sözlerinin 'ya Borrell işte' şeklinde algılandığnı ve AB ülkelerinde de tamamen aynı algının hakim olduğunu kaydeden Zaharova, "Böyle bir düşünce, bir diplomatın ağzından büyük zorlukla çıkması gerekir. Zira bu, diplomatik çalışmanın özüyle çelişiyor" ifadelerini kullandı.Zaharova, Borrell'den bu tür açıklamaları sürekli olarak duyduklarını ve bu nedenle bu kişinin ve onu destekleyenlerin özünde bu anlayışın olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Bir Fransız dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında Borrell, "Ukrayna'nın kazanamayacağını ve Batı desteğinin sürmeyeceğini bir kez daha duyuyoruz. Bir kez daha uzlaşmanın cazibesine kapılıyoruz. Bu fikirler 2022'de yanlıştı ve şimdi de yanlış olmaya devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik politikamızı belirlemelerine izin vermemeliyiz" demişti.Ukrayna'daki çatışmanın 'Transatlantik birliğini' güçlenlendirdiğini ifade eden Borrell, AB'nin Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 30 milyar euro değerinde destek sağladığını ve birlik topraklarında yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personeli eğittiğini kaydetmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Washington’daki ortak basın toplantısında söz alan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşından Rusya'nın galip gelmesinin İran, Kuzey Kore ve Çin'e cesaret vereceğini, bunun Avrupa ve ABD için ciddi tehditler oluşturacağını belirtmişti.Stoltenberg, NATO müttefiklerinin kolektif güvenliklerine yatırım olarak Ukrayna'yı desteklemelerinin öneminin altını çizerek "Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yaptığımız yatırımlardır" diye konuştu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek koşullar hakkında konuşması gerekenin bu konuyla ilgilenmeyen Batı olduğunu söylemiş ve ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Ukrayna'da uzun vadeli bir ateşkes için bile müzakerelere 'yakın bir ihtimal' görmediğini söyleyen sözlerine dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html

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