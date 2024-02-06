https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-buyukelciliginden-6-subat-paylasimi-turk-halkinin-acisini-paylasiyoruz-1080476004.html
Rusya Büyükelçiliği'nden 6 Şubat paylaşımı: 'Türk halkının acısını paylaşıyoruz'
Rusya Büyükelçiliği'nden 6 Şubat paylaşımı: 'Türk halkının acısını paylaşıyoruz'
Rusya Ankara Büyükelçiliği 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türk halkının acısını paylaştıklarını... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T19:27+0300
2024-02-06T19:27+0300
2024-02-06T19:27+0300
dünya
rusya ankara büyükelçliği
deprem
başsağlığı
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Rusya Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyadan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bir paylaşım yaptı.Rusya'nın Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden birinin olduğunu hatırlatıldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/turkiyenin-moskova-buyukelciliginden-rusyaya-deprem-yardimlari-icin-tesekkur-mesaji-1080476057.html
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rusya ankara büyükelçliği, deprem, başsağlığı
rusya ankara büyükelçliği, deprem, başsağlığı
Rusya Büyükelçiliği'nden 6 Şubat paylaşımı: 'Türk halkının acısını paylaşıyoruz'
Rusya Ankara Büyükelçiliği 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türk halkının acısını paylaştıklarını açıkladı.
Rusya Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyadan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bir paylaşım yaptı.
Rusya'nın Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden birinin olduğunu hatırlatıldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.
"Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle Türk halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rusya, arama-kurtarma ekibini göndererek Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden biriydi."