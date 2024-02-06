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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/polonyali-general-askerlik-cagindaki-ukraynalilar-abden-sinir-disi-edilmeli-1080471289.html
Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli
Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli
Polonya Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Skrzypczak, AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukraynalıları sınır dışı etmesini önerdi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna ordusu
askerlik
sınır dışı
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Polonya Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı General Waldemar Skrzypczak verdiği bir demeçte AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukrayna vatandaşlarını ortaklaşa sınır dışı etmelerini önerdi.Skrzypczak, "Bu sorunu çözmek için göç etmekte olan Ukrayna vatandaşlarına dikkat etmemiz gerekiyor Bu Varşova, Paris, Prag ve nerede olurlarsa olsunlar hükümetlerin bir inisiyatifi olmalıdır. Bu hükümetler ihracın gerçekleştirilmesi için Kiev'e yardım etmelidir" dedi.Birleşmiş Milletler verilerine göre kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 6.5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/polonya-savunma-bakani-dunya-genelindeki-askeri-tehditlere-ciddiyetle-yaklasiyoruz-1080411094.html
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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, sınır dışı, avrupa birliği, avrupa
polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, sınır dışı, avrupa birliği, avrupa

Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli

16:57 06.02.2024 (güncellendi: 16:58 06.02.2024)
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Polonya Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Skrzypczak, AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukraynalıları sınır dışı etmesini önerdi.
Polonya Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı General Waldemar Skrzypczak verdiği bir demeçte AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukrayna vatandaşlarını ortaklaşa sınır dışı etmelerini önerdi.
Skrzypczak, "Bu sorunu çözmek için göç etmekte olan Ukrayna vatandaşlarına dikkat etmemiz gerekiyor Bu Varşova, Paris, Prag ve nerede olurlarsa olsunlar hükümetlerin bir inisiyatifi olmalıdır. Bu hükümetler ihracın gerçekleştirilmesi için Kiev'e yardım etmelidir" dedi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 6.5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
DÜNYA
Polonya Savunma Bakanı: Dünya genelindeki askeri tehditlere ciddiyetle yaklaşıyoruz
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