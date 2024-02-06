https://sputniknews.com.tr/20240206/polonyali-general-askerlik-cagindaki-ukraynalilar-abden-sinir-disi-edilmeli-1080471289.html

Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli

Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli

Polonya Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Skrzypczak, AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukraynalıları sınır dışı etmesini önerdi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T16:57+0300

2024-02-06T16:57+0300

2024-02-06T16:58+0300

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avrupa

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Polonya Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı General Waldemar Skrzypczak verdiği bir demeçte AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukrayna vatandaşlarını ortaklaşa sınır dışı etmelerini önerdi.Skrzypczak, "Bu sorunu çözmek için göç etmekte olan Ukrayna vatandaşlarına dikkat etmemiz gerekiyor Bu Varşova, Paris, Prag ve nerede olurlarsa olsunlar hükümetlerin bir inisiyatifi olmalıdır. Bu hükümetler ihracın gerçekleştirilmesi için Kiev'e yardım etmelidir" dedi.Birleşmiş Milletler verilerine göre kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 6.5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240205/polonya-savunma-bakani-dunya-genelindeki-askeri-tehditlere-ciddiyetle-yaklasiyoruz-1080411094.html

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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, sınır dışı, avrupa birliği, avrupa