https://sputniknews.com.tr/20240206/polonyali-general-askerlik-cagindaki-ukraynalilar-abden-sinir-disi-edilmeli-1080471289.html
Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli
Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli
Polonya Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Skrzypczak, AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukraynalıları sınır dışı etmesini önerdi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T16:57+0300
2024-02-06T16:57+0300
2024-02-06T16:58+0300
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ukrayna ordusu
askerlik
sınır dışı
avrupa birliği
avrupa
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Polonya Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı General Waldemar Skrzypczak verdiği bir demeçte AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukrayna vatandaşlarını ortaklaşa sınır dışı etmelerini önerdi.Skrzypczak, "Bu sorunu çözmek için göç etmekte olan Ukrayna vatandaşlarına dikkat etmemiz gerekiyor Bu Varşova, Paris, Prag ve nerede olurlarsa olsunlar hükümetlerin bir inisiyatifi olmalıdır. Bu hükümetler ihracın gerçekleştirilmesi için Kiev'e yardım etmelidir" dedi.Birleşmiş Milletler verilerine göre kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 6.5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/polonya-savunma-bakani-dunya-genelindeki-askeri-tehditlere-ciddiyetle-yaklasiyoruz-1080411094.html
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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, sınır dışı, avrupa birliği, avrupa
polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, sınır dışı, avrupa birliği, avrupa
Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli
16:57 06.02.2024 (güncellendi: 16:58 06.02.2024)
Polonya Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Skrzypczak, AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukraynalıları sınır dışı etmesini önerdi.
Polonya Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı General Waldemar Skrzypczak verdiği bir demeçte AB ülkelerinin askerlik çağındaki Ukrayna vatandaşlarını ortaklaşa sınır dışı etmelerini önerdi.
Skrzypczak, "Bu sorunu çözmek için göç etmekte olan Ukrayna vatandaşlarına dikkat etmemiz gerekiyor Bu Varşova, Paris, Prag ve nerede olurlarsa olsunlar hükümetlerin bir inisiyatifi olmalıdır. Bu hükümetler ihracın gerçekleştirilmesi için Kiev'e yardım etmelidir" dedi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 6.5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.