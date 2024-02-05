https://sputniknews.com.tr/20240205/polonya-savunma-bakani-dunya-genelindeki-askeri-tehditlere-ciddiyetle-yaklasiyoruz-1080411094.html

Polonya Savunma Bakanı: Dünya genelindeki askeri tehditlere ciddiyetle yaklaşıyoruz

Polonya Savunma Bakanı: Dünya genelindeki askeri tehditlere ciddiyetle yaklaşıyoruz

Dünyanın farklı bölgelerindeki askeri tehditleri ciddiye aldıklarını söyleyen Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Rusya’nın ülkesine saldırabileceği... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T11:29+0300

2024-02-05T11:29+0300

2024-02-05T11:29+0300

dünya

polonya

rusya

ukrayna

savaş

savunma

avrupa birliği

batı avrupa

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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Super Express gazetesine röportajında, Rusya’nın Polonya’ya olası saldırıya karşı yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Tüm senaryoları değerlendiriyorum. En çok da en kötü senaryoları ciddiye alıyorum. Bunlar boşa dil dökme değil” ifadesini kullandı.Dünya genelindeki durumun son derece ciddi olduğunu dile getiren Polonyalı bakan, “Bu sadece Ukrayna değil, Karadeniz ve Pasifik de öyle” dedi.Her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyen Kosiniak-Kamysz, “Bu nedenle denetimler yapıyoruz, analiz ediyoruz ve silah eksikliğini gideriyoruz. Büyük alımlar çok önemli, ama askerlerin kişisel donanımı benim için bir o kadar önemli” diye kaydetti.Polonyalı bakan, son Brüksel ziyareti sırasında, 2024-2025 yıllarında Polonyalı askeri birliklerin Avrupa Birliği’nin acil müdahale güçlerinin oluşumuna katılmaya hazır olacağını rapor ettiğini anımsattı.Rusya, NATO’nun çatışma aradığını defalarca dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ittifakın doğuya genişlemeye devam etmesinin Avrupa’yı daha güvenli bir yer yapmayacağını kaydetmişti. Peskov, Rusya’nın hiçbir ülke için tehdit olmadığını, ama çıkarları için risk oluşturan hiçbir eyleme de göz yummayacağını kaydetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit haklar temelinde diyaloga açık olduklarını, ama bunun için Batı’nın Avrupa’yı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240204/polonya-ukraynayi-bolmeye-mi-hazirlaniyor-1080374916.html

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polonya, rusya, ukrayna, savaş, savunma, avrupa birliği, batı avrupa