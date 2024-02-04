https://sputniknews.com.tr/20240204/polonya-ukraynayi-bolmeye-mi-hazirlaniyor-1080374916.html
Polonya, Ukrayna'yı bölmeye mi hazırlanıyor?
Polonya, Ukrayna'yı bölmeye mi hazırlanıyor?
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kiev'de büyük tepkilere neden olan açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Rogov, Polonya'nın batı topraklarını ele geçirmek için... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T16:28+0300
2024-02-04T16:28+0300
2024-02-04T16:28+0300
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Yakın zamanda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kırım'ın tarihsel olarak Rusya'ya ait olduğunu vurgulamış, Ukrayna'nın yarımadayı kendi kontrolüne almasının zor olduğunu söylemişti.Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Duda’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Duda'nın bu tür açıklamaları tek bir şey söylüyor: Polonya, çatışmalar sonrası Ukrayna’nın batısının bölünmesine hazırlanıyor ve tanınmış bir Avrupa sırtlanı gibi, Galiçya, Çervona ya da Polonya'daki adıyla Doğu Kresy topraklarını talep ederek bunda aktif bir rol almak istiyor. Bu nedenle, bu toprakları ısırmaya hazırlanmak için bir bilgilendirme kampanyası görüyoruz” ifadelerini kullandı.Polonyalı yetkililerin Kırım'la ilgili açıklama yapmalarının tek bir nedeni olabileceğine vurgu yapan Rogov, “Onlar yalnızca çıkar peşinde koşuyor ve kamuoyunu test ediyorlar. Tarihi paralellikler arıyorlar ve batı topraklarının ele geçirilmesi için bir gerekçe hazırlıyorlar. Bu planlarını da Kırım'ın Rusya'ya iadesi ile bağdaştırıyorlar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-rusya-ve-polonya-arasinda-bolunmeli-1070516254.html
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ukrayna, polonya, rusya, duda, andrzej duda, kırım, kiev, varşova
ukrayna, polonya, rusya, duda, andrzej duda, kırım, kiev, varşova
Polonya, Ukrayna'yı bölmeye mi hazırlanıyor?
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kiev'de büyük tepkilere neden olan açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Rogov, Polonya'nın batı topraklarını ele geçirmek için tarihi paralellikler ve gerekçeler arayarak Ukrayna'nın bölünmesine hazırlandığını söyledi.
Yakın zamanda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kırım'ın tarihsel olarak Rusya'ya ait olduğunu vurgulamış, Ukrayna'nın yarımadayı kendi kontrolüne almasının zor olduğunu söylemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Duda’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Duda'nın bu tür açıklamaları tek bir şey söylüyor: Polonya, çatışmalar sonrası Ukrayna’nın batısının bölünmesine hazırlanıyor ve tanınmış bir Avrupa sırtlanı gibi, Galiçya, Çervona ya da Polonya'daki adıyla Doğu Kresy topraklarını talep ederek bunda aktif bir rol almak istiyor. Bu nedenle, bu toprakları ısırmaya hazırlanmak için bir bilgilendirme kampanyası görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Polonyalı yetkililerin Kırım'la ilgili açıklama yapmalarının tek bir nedeni olabileceğine vurgu yapan Rogov, “Onlar yalnızca çıkar peşinde koşuyor ve kamuoyunu test ediyorlar. Tarihi paralellikler arıyorlar ve batı topraklarının ele geçirilmesi için bir gerekçe hazırlıyorlar. Bu planlarını da Kırım'ın Rusya'ya iadesi ile bağdaştırıyorlar” diye ekledi.