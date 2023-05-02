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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-rusya-ve-polonya-arasinda-bolunmeli-1070516254.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna, Rusya ve Polonya arasında bölünmeli
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna, Rusya ve Polonya arasında bölünmeli
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna'nın Rusya ve Polonya arasında bölünmesinin çözüme yönelik en makul seçenek... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:06+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
polonya
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, U.S. Tour of Duty YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna krizinin çözümü için en makul seçeneğin Ukrayna’nın Rusya ile Polonya arasında bölünmesi olacağını söyledi.Ritter, “Batı Ukrayna'yı Polonya'ya vermek gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, yapılabilecek en mantıklı şey bu. Denklemden çıkması gerekiyor. Polonya ve Avrupa’nın sorunu olmalı. Bu Rusya'nın sorunu değil. Batı Ukrayna'yı büyük resimden çıkarırsanız, eminim ki iki ülke arasında barış sağlanacaktır, çünkü aynı kültür ve tarihe sahip bir millet. Alabama'dan birinin İç Savaş'tan (1861-1865) sonra New York halkıyla barışacağını kaç kişi hayal edebilirdi? Bunu yaptık. Neden? Çünkü hepimiz Amerikalıyız” ifadelerini kullandı.Odessa, Kiev, Harkov ve Dnepropetrovsk’un her zaman Rusya sınırlarının çok ötesine geçen Rus medeniyetinin bir parçası olduğunu belirten Ritter, bu bölgelerdeki insanların savaşın sona ermesinin ardından Rus halkıyla huzur içinde yaşayacağı değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230502/soygu-ukrayna-ordusu-nisan-ayinda-15-binden-fazla-zayiat-verdi-1070483738.html
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rusya, ukrayna, polonya
rusya, ukrayna, polonya

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna, Rusya ve Polonya arasında bölünmeli

22:06 02.05.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna'nın Rusya ve Polonya arasında bölünmesinin çözüme yönelik en makul seçenek olacağını söyledi.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, U.S. Tour of Duty YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna krizinin çözümü için en makul seçeneğin Ukrayna’nın Rusya ile Polonya arasında bölünmesi olacağını söyledi.
Ritter, “Batı Ukrayna'yı Polonya'ya vermek gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, yapılabilecek en mantıklı şey bu. Denklemden çıkması gerekiyor. Polonya ve Avrupa’nın sorunu olmalı. Bu Rusya'nın sorunu değil. Batı Ukrayna'yı büyük resimden çıkarırsanız, eminim ki iki ülke arasında barış sağlanacaktır, çünkü aynı kültür ve tarihe sahip bir millet. Alabama'dan birinin İç Savaş'tan (1861-1865) sonra New York halkıyla barışacağını kaç kişi hayal edebilirdi? Bunu yaptık. Neden? Çünkü hepimiz Amerikalıyız” ifadelerini kullandı.
Odessa, Kiev, Harkov ve Dnepropetrovsk’un her zaman Rusya sınırlarının çok ötesine geçen Rus medeniyetinin bir parçası olduğunu belirten Ritter, bu bölgelerdeki insanların savaşın sona ermesinin ardından Rus halkıyla huzur içinde yaşayacağı değerlendirmesinde bulundu.
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