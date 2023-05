ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna, Rusya ve Polonya arasında bölünmeli

https://sputniknews.com.tr/20230502/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-rusya-ve-polonya-arasinda-bolunmeli-1070516254.html

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna'nın Rusya ve Polonya arasında bölünmesinin çözüme yönelik en makul seçenek... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, U.S. Tour of Duty YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna krizinin çözümü için en makul seçeneğin Ukrayna’nın Rusya ile Polonya arasında bölünmesi olacağını söyledi.Ritter, “Batı Ukrayna'yı Polonya'ya vermek gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, yapılabilecek en mantıklı şey bu. Denklemden çıkması gerekiyor. Polonya ve Avrupa’nın sorunu olmalı. Bu Rusya'nın sorunu değil. Batı Ukrayna'yı büyük resimden çıkarırsanız, eminim ki iki ülke arasında barış sağlanacaktır, çünkü aynı kültür ve tarihe sahip bir millet. Alabama'dan birinin İç Savaş'tan (1861-1865) sonra New York halkıyla barışacağını kaç kişi hayal edebilirdi? Bunu yaptık. Neden? Çünkü hepimiz Amerikalıyız” ifadelerini kullandı.Odessa, Kiev, Harkov ve Dnepropetrovsk’un her zaman Rusya sınırlarının çok ötesine geçen Rus medeniyetinin bir parçası olduğunu belirten Ritter, bu bölgelerdeki insanların savaşın sona ermesinin ardından Rus halkıyla huzur içinde yaşayacağı değerlendirmesinde bulundu.

