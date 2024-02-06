https://sputniknews.com.tr/20240206/naci-gorur-orada-cesetlerimiz-daha-sogumadan-diyerek-uyardi-simdi-bagiriyorum-dikkat-edin-1080483163.html
Naci Görür 'Orada cesetlerimiz daha soğumadan' diyerek uyardı: 'Şimdi bağırıyorum, dikkat edin'
Naci Görür 'Orada cesetlerimiz daha soğumadan' diyerek uyardı: 'Şimdi bağırıyorum, dikkat edin'
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında bir kez daha uyardı. Bu kez Tunceli'yi işaret eden Görür, "Bağırıyorum, Tunceli tarafına dikkat edin" dedi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T22:19+0300
2024-02-06T22:19+0300
2024-02-06T22:19+0300
türkiye
naci görür
deprem
uyarı
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Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu TV100 kanalında yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına katıldı. 6 Şubat depremleri ve Türkiye'nin deprem gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Görür, "Orada cesetlerimiz daha soğumadan, şimdi bağırıyorum. Diyorum ki Tunceli tarafına dikkat edin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/prof-dr-naci-gorur-uyardi-deprem-olacak-mi-demek-gunes-dogacak-mi-demek-kadar-abes-bir-sey-1080441726.html
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naci görür, deprem, uyarı
naci görür, deprem, uyarı
Naci Görür 'Orada cesetlerimiz daha soğumadan' diyerek uyardı: 'Şimdi bağırıyorum, dikkat edin'
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında bir kez daha uyardı. Bu kez Tunceli'yi işaret eden Görür, "Bağırıyorum, Tunceli tarafına dikkat edin" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu TV100 kanalında yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.
6 Şubat depremleri ve Türkiye'nin deprem gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Görür, "Orada cesetlerimiz daha soğumadan, şimdi bağırıyorum. Diyorum ki Tunceli tarafına dikkat edin" dedi.