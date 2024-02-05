https://sputniknews.com.tr/20240205/prof-dr-naci-gorur-uyardi-deprem-olacak-mi-demek-gunes-dogacak-mi-demek-kadar-abes-bir-sey-1080441726.html
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Deprem olacak mı demek, güneş doğacak mı demek kadar abes bir şey
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Deprem olacak mı demek, güneş doğacak mı demek kadar abes bir şey
Adıyaman'da Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Görür "Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T20:42+0300
2024-02-05T20:42+0300
2024-02-05T21:11+0300
naci görür
türkiye
doğu anadolu fay hattı
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080441939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e242274035b102361d041e017a5e429.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu'ndaki konuşmasında, Türkiye'de ilk kez 'Dirençli Kentler' deyimini kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.Günümüzde birçok insanın ve siyasilerin dirençli kentler deyimini kullanmaya başladığını ifade eden Görür, şöyle konuştu:'Doğu Anadolu Fayı'na dikkat'Deprem konusunda uyarılarda bulunan Görür, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240205/malatya-valiligi-stadyumda-yipranan-ve-yirtilan-ataturk-posteriyle-ilgili-aciklama-yapti-1080432919.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080441939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a762db531f70ecbd3252338879e1fe01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
naci görür, doğu anadolu fay hattı, deprem
naci görür, doğu anadolu fay hattı, deprem
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Deprem olacak mı demek, güneş doğacak mı demek kadar abes bir şey
20:42 05.02.2024 (güncellendi: 21:11 05.02.2024)
Adıyaman'da Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Görür "Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7'nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur. Deprem yaşayan bir kentin insanlarısınız. 'Deprem olacak mı demek, güneş doğacak mı, akşam olacak mı demek kadar abes bir şey" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu'ndaki konuşmasında, Türkiye'de ilk kez 'Dirençli Kentler' deyimini kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.
Günümüzde birçok insanın ve siyasilerin dirençli kentler deyimini kullanmaya başladığını ifade eden Görür, şöyle konuştu:
"Hükümet veya muhalefet cephesindeki belediye başkan adayları halka vadettiğinde deprem dirençli kentler inşa edeceğiz diyorlar. Bu elbette ki 6 Şubat depreminin farkındalığı. Bu coğrafyada, 13,6 milyon sene önce deprem mekanizması oluştu. 13,6 milyon seneden beri depremler devam ediyor. Daha milyonlarca yıl devam edecek. O yüzden bu ülkenin bir numaralı gündemi deprem olmalı. Şimdi biz depremleri durduramayacağımıza göre her depremde de 10 binleri, 50 binleri toprağa veremeyeceğimize göre ne yapabilirizi araştırmalıyız. Depremde ayakta durmak için deprem dirençli kentler yapabilir."
'Doğu Anadolu Fayı'na dikkat'
Deprem konusunda uyarılarda bulunan Görür, şöyle konuştu:
"Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7'nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur. Deprem yaşayan bir kentin insanlarısınız. Deprem olacak mı demek, güneş doğacak mı, akşam olacak mı demek kadar abes bir şey. Adıyaman kendi depremini yaşamadı. Siz komşunun depremini duydunuz. O deprem nereden geldi? Doğu Anadolu Fayı kırıldığı için siz de yakın olduğunuz için onu duydunuz. Bu deprem olduğunda içindeki enerjinin yüzde 20'sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına tek gelen bir enerjiyi açığa çıkardı. Muazzam bir enerji."