https://sputniknews.com.tr/20240205/malatya-valiligi-stadyumda-yipranan-ve-yirtilan-ataturk-posteriyle-ilgili-aciklama-yapti-1080432919.html
Malatya Valiliği stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama yaptı
Malatya Valiliği stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama yaptı
Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari tahkikatın... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:35+0300
2024-02-05T16:35+0300
2024-02-05T16:35+0300
türkiye
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poster
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ali-koc-ataturk-yoksa-turkiye-de-yok-mac-da-yok-1079182053.html
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mersin, atatürk, poster
Malatya Valiliği stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama yaptı
Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.