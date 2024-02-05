https://sputniknews.com.tr/20240205/malatya-valiligi-stadyumda-yipranan-ve-yirtilan-ataturk-posteriyle-ilgili-aciklama-yapti-1080432919.html

Malatya Valiliği stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama yaptı

Malatya Valiliği stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama yaptı

Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari tahkikatın... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T16:35+0300

2024-02-05T16:35+0300

2024-02-05T16:35+0300

türkiye

mersin

atatürk

poster

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/ali-koc-ataturk-yoksa-turkiye-de-yok-mac-da-yok-1079182053.html

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