https://sputniknews.com.tr/20240206/msb-depremde-hayatini-kaybedenler-icin-paylasti-turkiye-ve-azerbaycanda-askerler-selam-durdu-1080452003.html
MSB depremde hayatını kaybedenleri andı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu
MSB depremde hayatını kaybedenleri andı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için bir video paylaştı. Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın binasının önünden... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T08:26+0300
2024-02-06T08:26+0300
2024-02-06T08:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
milli savunma bakanlığı (msb)
genelkurmay
genelkurmay başkanlığı
deprem
depremzede
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Depremin 1. yılında anma programları devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da bir sosyal medya paylaşımı geldi. Depremde hayatını kaybedenler için askerlerin selam durduğu görülen videoda çeşitli illerden görüntüler yer alırken; Azerbaycan, Kosova ve Libraya'dan da paylaşımda bulunuldu. MSB şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240206/depremzedeler-yikilan-ebrar-sitesinin-bulundugu-alanda-yakinlarini-andi-herkesin-acisi-ayni-1080449559.html
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milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay, genelkurmay başkanlığı, deprem, depremzede
milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay, genelkurmay başkanlığı, deprem, depremzede
MSB depremde hayatını kaybedenleri andı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu
08:26 06.02.2024 (güncellendi: 08:37 06.02.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için bir video paylaştı. Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın binasının önünden Şırnak'a, Azerbaycan ve Kosova'dan Libya'ya kadar gösterilen görüntülerde Türk askerinin selam durduğu görüldü.
Depremin 1. yılında anma programları devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da bir sosyal medya paylaşımı geldi. Depremde hayatını kaybedenler için askerlerin selam durduğu görülen videoda çeşitli illerden görüntüler yer alırken; Azerbaycan, Kosova ve Libraya'dan da paylaşımda bulunuldu. MSB şu ifadelere yer verdi:
"1 yıl önce bugün saat 04.17’de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz."