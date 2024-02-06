https://sputniknews.com.tr/20240206/msb-depremde-hayatini-kaybedenler-icin-paylasti-turkiye-ve-azerbaycanda-askerler-selam-durdu-1080452003.html

MSB depremde hayatını kaybedenleri andı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu

MSB depremde hayatını kaybedenleri andı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için bir video paylaştı. Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın binasının önünden... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T08:26+0300

2024-02-06T08:26+0300

2024-02-06T08:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

milli savunma bakanlığı (msb)

genelkurmay

genelkurmay başkanlığı

deprem

depremzede

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Depremin 1. yılında anma programları devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da bir sosyal medya paylaşımı geldi. Depremde hayatını kaybedenler için askerlerin selam durduğu görülen videoda çeşitli illerden görüntüler yer alırken; Azerbaycan, Kosova ve Libraya'dan da paylaşımda bulunuldu. MSB şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240206/depremzedeler-yikilan-ebrar-sitesinin-bulundugu-alanda-yakinlarini-andi-herkesin-acisi-ayni-1080449559.html

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milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay, genelkurmay başkanlığı, deprem, depremzede