https://sputniknews.com.tr/20240206/depremzedeler-yikilan-ebrar-sitesinin-bulundugu-alanda-yakinlarini-andi-herkesin-acisi-ayni-1080449559.html

Depremzedeler, yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yakınlarını andı: 'Herkesin acısı aynı'

Depremzedeler, yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yakınlarını andı: 'Herkesin acısı aynı'

Kahramanmaraş’ta asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde onlarca kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplanan vatandaşlar, vefat eden... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T02:51+0300

2024-02-06T02:51+0300

2024-02-06T02:51+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

depremzede

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Asrın felaketinin 1. yılında onlarca kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplananlar ölenler için dua etti. Sitede yakını ölen Ayşe Kartal, “Tekrar aynı acıları yaşıyoruz. 1 sene olmamış gibi sesleri kulaklarımdan gitmiyor. Sanki dün konuşmuşuz gibi. İhmalkarlık öldürdü deprem kadar. Benim ablam vardı. Depremden 2 ay sonra yeğenimin düğünü olacaktı, olamadı. Çeyizlerini aldık. 7 yaşındaki yeğenim yaşadı. Durulmuyor ki evde, buraya geldik. Herkesin acısı aynı” şeklinde konuştu. Niyazi Gökdoğan ise, “Ebrar Sitesi'nde Reyhan Apartmanı'nda 2’inci katta arkadaşımın annesi yaşıyordu. Biz sonradan öğrendik enkazda olduklarını. 16’ıncı saatte sivil bir ekip annesi ve babasını kurtarmaya geliyor. 16’ıncı saatte arkadaşım kurtuluyor. Ne yazık ki annesi kurtulamadı. Annesi 4 gün kaldı. Arkadaşım 16 saatte kurtuldu. Sivil ekipten annesi ve babasını kurtarmaya gelen ekipler ailesini kurtaramadı, hayatlarını kaybettiler” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/bakan-koca-depremlerin-yil-donumunde-saglik-calisanlari-ve-depremzedelerle-bulustu-1080448696.html

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