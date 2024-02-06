https://sputniknews.com.tr/20240206/bakan-koca-depremlerin-yil-donumunde-saglik-calisanlari-ve-depremzedelerle-bulustu-1080448696.html

Bakan Koca, depremlerin yıl dönümünde sağlık çalışanları ve depremzedelerle buluştu

Bakan Koca, depremlerin yıl dönümünde sağlık çalışanları ve depremzedelerle buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ve 6 Şubat depremlerinin 261. saatinde enkazdan kurtarılan 2 afetzedeyle bir araya geldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T02:31+0300

2024-02-06T02:31+0300

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türkiye

deprem

fahrettin koca

depremzede

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Sağlık Bakanı Koca, 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti, onların depremde neler yaşadıklarını dinledi.Daha sonra depremlerde yıkılan Antakya'daki özel bir hastanenin enkazından 261. saatte kurtarılan Mustafa Avcı ile Mehmet Ali Şakiroğulları ve aileleriyle görüşen Koca, onlarla da bir süre sohbet etti.Koca, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.Felaketin birinci yılında sağlık çalışanlarıyla buluştuklarını aktaran Koca, şöyle devam etti:Enkaz altında 261 saati nasıl geçirdiklerini anlattılarDepremin 261. saatinde enkazdan kurtarılan laboratuvar teknikeri Mustafa Avcı, depremden 3 saat önce eşinin doğumu için özel bir hastaneye geldiklerini ve burada depreme yakalandıklarını belirtti.Enkazda Mehmet Ali Şakiroğulları ile 11 gün birlikte kaldıklarını anımsatan Avcı, yaşadıklarını şöyle anlattı:Avcı ile aynı enkazdan aynı saatte kurtarılan Mehmet Ali Şakiroğulları da umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.Yaşadıkları sayesinde Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini bir kez daha gördüğünü ifade eden Şakiroğulları, "Bu 11 gün içerisinde kendimi öyle dinç ve kararlı hissettim ki hep 'Ben buradan çıkmalıyım, anneme, sevdiklerime gitmeliyim' dedim ve umudumu hiç kaybetmedim. Her ne olursa olsun mücadelemi asla kaybetmiyorum. Buradan enkazın ve hastanenin başında bekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman için umudunuzu kaybetmeyin, imkansızın içinde bile imkan var, çaresizliği ben orada gördüm ama onun da çok şükür üstesinden geldim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240206/deprem-gununden-beri-0417yi-gosteren-saat-kulesi-anita-donusturuldu--1080445860.html

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