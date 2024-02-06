https://sputniknews.com.tr/20240206/deprem-gununden-beri-0417yi-gosteren-saat-kulesi-anita-donusturuldu--1080445860.html

Deprem gününden beri 04.17'yi gösteren saat kulesi anıta dönüştürüldü

Deprem gününden beri 04.17'yi gösteren saat kulesi anıta dönüştürüldü

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı saat 04.17'de duran depremin simgelerinden biri haline gelen saat kulesi anıta... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T01:03+0300

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deprem

multimedya

adıyaman

saat

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Adıyaman'da 46 yıl önce inşa edilen, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 04.17'de durduğu için şehrin simgesi haline gelen saat kulesi, dört tarafına yapılan çalışma ile kalıcı anıta dönüştürüldü.Etrafı ışıklandırılan saat kulesinin dört yanına depremin oluş tarihi ve saati yazıldı. Saat kulesinin her yöne bakan saatleri deprem gününden beri 04.17'yi gösteriyor.

adıyaman

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2024

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deprem, adıyaman, saat, фото