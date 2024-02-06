Deprem gününden beri 04.17'yi gösteren saat kulesi anıta dönüştürüldü
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Adıyaman'da 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı saat 04.17'de duran depremin simgelerinden biri haline gelen saat kulesi anıta dönüştürüldü.
Adıyaman'da 46 yıl önce inşa edilen, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 04.17'de durduğu için şehrin simgesi haline gelen saat kulesi, dört tarafına yapılan çalışma ile kalıcı anıta dönüştürüldü.
Etrafı ışıklandırılan saat kulesinin dört yanına depremin oluş tarihi ve saati yazıldı. Saat kulesinin her yöne bakan saatleri deprem gününden beri 04.17'yi gösteriyor.
© AA / Özkan BilginAdıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
1/5
© AA / Özkan Bilgin
Adıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
© AA / Özkan BilginAdıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
2/5
© AA / Özkan Bilgin
Adıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
© AA / Özkan BilginAdıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
3/5
© AA / Özkan Bilgin
Adıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
© AA / Özkan BilginAdıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
4/5
© AA / Özkan Bilgin
Adıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
© AA / Özkan BilginAdıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü
5/5
© AA / Özkan Bilgin
Adıyaman'da zamanın donduğu saat kulesi deprem anıtına dönüştürüldü