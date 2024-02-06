https://sputniknews.com.tr/20240206/milli-savunma-bakani-guler-irak-icisleri-bakani-sammari-ile-gorustu-1080473535.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T17:53+0300
2024-02-06T17:53+0300
2024-02-06T17:53+0300
dünya
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milli savunma bakanı
yaşar güler
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içişleri bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak’ta resmi temaslarını sürdürüyor.Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240206/irak-basbakani-sudani-irak-ve-turkiyenin-guvenligi-birbiriyle-baglantilidir-1080470813.html
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irak, milli savunma bakanı, yaşar güler, irak, içişleri bakanlığı
irak, milli savunma bakanı, yaşar güler, irak, içişleri bakanlığı
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak’ta resmi temaslarını sürdürüyor.
Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.