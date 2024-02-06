https://sputniknews.com.tr/20240206/irak-basbakani-sudani-irak-ve-turkiyenin-guvenligi-birbiriyle-baglantilidir-1080470813.html

Başbakan Sudani: Irak ve Türkiye'nin güvenliği birbiriyle bağlantılıdır

Başbakan Sudani: Irak ve Türkiye'nin güvenliği birbiriyle bağlantılıdır

Irak Başbakanı Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Güler ile görüşen Sudani'nin Irak ve Türkiye'nin güvenliği birbiriyle bağlantılı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T16:44+0300

2024-02-06T16:44+0300

2024-02-06T16:48+0300

dünya

muhammed şiya es-sudani

irak

türkiye

yaşar güler

savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

metin gürak

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Irak Başbakanı Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak'ın Türkiye ile sınır şeridinde çok sayıda önlem aldığını belirtirken, önemli projelerin hayata geçirilmesi için Türkiye ile koordinasyon içinde olunması gerektiğini vurgulandı.Irak Başbakanlık Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani, Genelkurmay Başkanı eşliğinde Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti" denildi.Yapılan görüşmede, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin ve iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına katkıda bulunan ikili güvenlik işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin de ele alındığı açıklandı."Irak ve Türkiye'nin güvenliği, komşu ülkelerin güvenliği gibi birbiriyle bağlantılıdır" diyen Başbakan Sudani'nin, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi alanında iki ülke arasında daha fazla koordinasyon ve anlayış için bu ziyaretlerin önemine dikkat çektiği belirtildi."Irak, topraklarının komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasını yasaklayan anayasal ilkelere bağlıdır ve bu konuda özellikle Irak ile Türkiye arasındaki sınır şeridinde birçok önlem alınmıştır" diyen Sudani'nin Irak'ın egemenliğinden ödün vermeyi ve toprakları üzerinde hesaplaşmaya yönelik her türlü önlemi reddettiği vurgulandı.Irak ve Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle bağlantılı olduğu için Suriye'de de güvenliğin sağlanmasının önemini vurgulayan Sudani'nin 'Basra'daki Büyük Faw Limanı'nı Türkiye sınırına bağlayan demiryolu ve karayolu projelerini içeren stratejik kalkınma yolu gibi önemli projelerin uygulanması için gerekli ön koşulların yaratılması amacıyla iki ülke arasında koordinasyonun gerekliliğine' de işaret etti ifade edildi.Yapılan açıklamada toplantıda 'Gazze'deki Filistin topraklarında meydana gelen kanlı olaylar, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden acımasız saldırganlığı, ateşkes çabalarının engellenmesi ve Filistin halkına soykırım ve aç bırakma politikalarından kurtulmak için uluslararası toplumun ve büyük ülkelerin gerçek bir rol oynamasının öneminin' de ele alındığı açıklandı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta resmi temaslarda bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid tarafından kabul edilen Bakan Güler, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani ile bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231229/irak-basbakani-sudani-koalisyon-guclerinin-ulkedeki-varligina-son-vermeye-calisiyoruz-1079155372.html

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muhammed şiya es-sudani , irak, türkiye, yaşar güler, savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), metin gürak