https://sputniknews.com.tr/20240206/milli-savunma-bakani-guler-erbilde-1080482906.html
Milli Savunma Bakanı Güler Erbil'de
Milli Savunma Bakanı Güler Erbil'de
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T22:07+0300
2024-02-06T22:07+0300
2024-02-06T22:07+0300
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Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gitti.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Bağdat'taki temaslarını tamamladı.Bakan Güler, daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Irak'ın Erbil kentine gitti. Güler, havalimanında yetkililerce karşılandı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/milli-savunma-bakani-guler-irak-icisleri-bakani-sammari-ile-gorustu-1080473535.html
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yaşar güler, erbil, irak
Milli Savunma Bakanı Güler Erbil'de
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gitti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Bağdat'taki temaslarını tamamladı.
Bakan Güler, daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Irak'ın Erbil kentine gitti. Güler, havalimanında yetkililerce karşılandı.