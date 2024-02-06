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https://sputniknews.com.tr/20240206/mac-sirasinda-elinde-telefonla-goruntulenen-futbolcu-sahada-buldum-1080468747.html
Maç sırasında elinde telefonla görüntülenen futbolcu: 'Sahada buldum'
Maç sırasında elinde telefonla görüntülenen futbolcu: 'Sahada buldum'
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasında Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan maçın 2. yarısı oynandığı sırada elinde cep telefonuyla... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T15:48+0300
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yaşam
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denizlispor
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Emre Sağlık, yaptığı açıklamada, Denizli Atatürk Stadı'nda 4 Şubat Pazar günü oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen bir taraftarın çektiği videonun sosyal medyada yayıldığına dikkati çekerek, "Olay ikinci yarının başında yaşandı. Telefonu sahada buldum, kenara vermek istedim. O sırada atak gelince telefon elimde kaldı. Ezilecekti, ben de aldım. O sırada da kenara bırakmaya fırsatım olmadı, atak yiyorduk. Sonra rakipten topu dışarıya atmasını rica ettim, sağ olsunlar attılar. Ardından da top toplayıcı çocuğa teslim ettim." diye konuştu.Daha sonra telefonun top toplayıcıya ait olduğunu öğrendiğini anlatan Emre, "Devre arasında düşürmüş herhalde. Herkesin başına gelebilecek bir şey." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/tff-baskani-buyukeksi-yeni-projeyi-acikladi-dijital-futbolcu-bilgi-sistemi-geliyor-1079825823.html
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futbolcu, denizlispor, telefon
futbolcu, denizlispor, telefon

Maç sırasında elinde telefonla görüntülenen futbolcu: 'Sahada buldum'

15:48 06.02.2024
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ-AW135209Maç sırasında elinde telefonla görüntülenen futbolcu: 'Sahada buldum'
Maç sırasında elinde telefonla görüntülenen futbolcu: 'Sahada buldum' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ-AW135209
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasında Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan maçın 2. yarısı oynandığı sırada elinde cep telefonuyla görüntülenen Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, telefonu sahada bulduğunu ve atak geldiği için bir süre elinde kaldığını açıkladı.
Emre Sağlık, yaptığı açıklamada, Denizli Atatürk Stadı'nda 4 Şubat Pazar günü oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen bir taraftarın çektiği videonun sosyal medyada yayıldığına dikkati çekerek, "Olay ikinci yarının başında yaşandı. Telefonu sahada buldum, kenara vermek istedim. O sırada atak gelince telefon elimde kaldı. Ezilecekti, ben de aldım. O sırada da kenara bırakmaya fırsatım olmadı, atak yiyorduk. Sonra rakipten topu dışarıya atmasını rica ettim, sağ olsunlar attılar. Ardından da top toplayıcı çocuğa teslim ettim." diye konuştu.
Daha sonra telefonun top toplayıcıya ait olduğunu öğrendiğini anlatan Emre, "Devre arasında düşürmüş herhalde. Herkesin başına gelebilecek bir şey." dedi.
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