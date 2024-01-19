TFF Başkanı Büyükekşi yeni projeyi açıkladı: Dijital futbolcu bilgi sistemi geliyor

"Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü ve kağıt israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel ve amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak olacak."