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https://sputniknews.com.tr/20240206/katar-hindistan-ile-yillik-75-milyon-tonluk-lng-ihracati-anlasmasini-yeniledi-1080471693.html
Katar, Hindistan ile yıllık 7,5 milyon tonluk LNG ihracatı anlaşmasını yeniledi
Katar, Hindistan ile yıllık 7,5 milyon tonluk LNG ihracatı anlaşmasını yeniledi
Katar'dan, Hindistan'a yıllık 7,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını öngören ve 2028'de sona ermesi kararlaştırılan LNG anlaşması 20 yıl... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T17:01+0300
2024-02-06T17:01+0300
dünya
katar
hindistan
lng
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Katar basınındaki haberlere göre, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Said Bin Sherida Al Kaabi, Hindistan'ın Goa eyaletinde LNG anlaşması için düzenlenen imza töreni kapsamında Hintli mevkidaşı Petrol, Doğal Gaz, İskan ve Şehircilik İşleri Bakanı Hardeep Singh Puri ile bir araya geldi.Törende QatarEnergy ile Hindistan'ın Petronet firması arasında Katar'dan Hindistan'a 20 yıl süreyle yıllık 7,5 milyon ton LNG ihracatı yapılmasına ilişkin anlaşmaya imza atıldı.Hindistan basınında yer alan haberlere göre, anlaşmanın tutarının 78 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.Yenilenen anlaşmaya göre Hindistan'a ilk sevkiyat Mayıs 2028'de başlayacak.Hindistan, halihazırda yürürlükte bulunan iki anlaşma çerçevesinde Katar'dan yıllık 8,5 milyon ton LNG ithal ediyordu.Katar, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) 2023 LNG piyasasına yönelik yayımladığı rapora göre geçen yıl 79,9 milyon ton LNG ihraç ederken, yıllık LNG ihracat miktarında ABD ve Avustralya'nın gerisinde kaldı.Katar'ın ise mevcut yıllık 77 milyon ton LNG kapasitesini 2027'de 127 milyona çıkarması ve LNG ihracatında tekrar dünya lideri olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/hindistan-casusluk-suphesiyle-alikoydugu-guvercini-serbest-birakti-1080277576.html
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katar, hindistan, lng, enerji
katar, hindistan, lng, enerji

Katar, Hindistan ile yıllık 7,5 milyon tonluk LNG ihracatı anlaşmasını yeniledi

17:01 06.02.2024
© AAdoğalgaz, LNG
doğalgaz, LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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Katar'dan, Hindistan'a yıllık 7,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını öngören ve 2028'de sona ermesi kararlaştırılan LNG anlaşması 20 yıl daha uzatıldı.
Katar basınındaki haberlere göre, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Said Bin Sherida Al Kaabi, Hindistan'ın Goa eyaletinde LNG anlaşması için düzenlenen imza töreni kapsamında Hintli mevkidaşı Petrol, Doğal Gaz, İskan ve Şehircilik İşleri Bakanı Hardeep Singh Puri ile bir araya geldi.
Törende QatarEnergy ile Hindistan'ın Petronet firması arasında Katar'dan Hindistan'a 20 yıl süreyle yıllık 7,5 milyon ton LNG ihracatı yapılmasına ilişkin anlaşmaya imza atıldı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, anlaşmanın tutarının 78 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.
Yenilenen anlaşmaya göre Hindistan'a ilk sevkiyat Mayıs 2028'de başlayacak.
Hindistan, halihazırda yürürlükte bulunan iki anlaşma çerçevesinde Katar'dan yıllık 8,5 milyon ton LNG ithal ediyordu.
Katar, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) 2023 LNG piyasasına yönelik yayımladığı rapora göre geçen yıl 79,9 milyon ton LNG ihraç ederken, yıllık LNG ihracat miktarında ABD ve Avustralya'nın gerisinde kaldı.
Katar'ın ise mevcut yıllık 77 milyon ton LNG kapasitesini 2027'de 127 milyona çıkarması ve LNG ihracatında tekrar dünya lideri olması bekleniyor.
Güvercin Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
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Hindistan, casusluk şüphesiyle alıkoyduğu güvercini serbest bıraktı
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