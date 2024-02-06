https://sputniknews.com.tr/20240206/japonyada-kar-yagdi-160-kisi-yaralandi-1080467101.html

Japonya’da kar yağdı: 160 kişi yaralandı

Japonya’da kar yağdı: 160 kişi yaralandı

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle en az 160 kişi yaralandı. Başkentteki Haneda Havalimanı'nda 132 uçuş iptal... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T14:39+0300

2024-02-06T14:39+0300

2024-02-06T14:39+0300

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japonya

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hava

yaralı

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Japonya'nın Kanto-Koshin ve Kanto bölgeleri başta olmak üzere birçok kesiminde dün itibariyle etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Tokyo’da 109, Kanagawa eyaletinde 39, Saitama eyaletinde 12 kişi olmak üzere en az 160 kişi kar ve buzlanma nedeniyle yaralandı. Tokyo’daki Haneda Havalimanı'ndan dün ve bugün gerçekleşmesi beklenen toplam 132 uçuş iptal edilirken, birçok şehirlerarası otoyol tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Tokyo, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tokushima, Aichi, Gifu, Shizuoka, Nagano ve Yamanashi eyaletleri arasındaki birçok otobüs seferi iptal edildi, tren seferlerinde de gecikmeler yaşandı.Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) dün yayınladığı şiddetli kar uyarısını bugün kaldırmasının ardından ulaşım hatlarındaki aksamaların büyük ölçüde normale döndüğü öğrenildi.Kar alarmı verilmiştiJMA, dün ülkenin farklı kesimleri için şiddetli kar yağışı uyarısı yayınlamış, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ise mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama ve araç kullanmama çağrısında bulunmuştu. Uyarıların ardından başkent Tokyo ve çevresindeki eyaletler başta olmak üzere birçok yerel yönetim alarma geçmişti. Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından Tokyo ve komşusu Saitama eyaletinde kar kalınlığı 8 santimetreye ulaşmıştı.

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