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İtalyan yıldız Mario Balotelli'den transfer itirafı
İtalyan yıldız Mario Balotelli'den transfer itirafı
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın kendisiyle ilgilendiğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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Mario Balotelli transfer dönemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salernitana'nın bana ilgisi vardı ancak ciddi bir seviyeye hiçbir zaman çıkmadı. Bana son anda ulaştılar ancak görüşmeler istenildiği gibi gitmedi. Bu yüzden Türkiye'de kaldım. Bir takım sizi gerçekten transfer etmek istese bir günde bile bu gerçekleşebilir" dedi.Sakatlığıyla ilgili konuşan İtalyan yıldız, "Cuma günü yeniden sahalara döneceğim. Döndüğümde tek amacım son 14 maçta en az 10 gol atmak. Takımın penaltı atıcısı da elbette benim" şeklinde konuştu.Hakan Çalhanoğlu itirafıInter'de harika bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Balotelli, "Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor. Ben her zmaan Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/adana-demirsporlu-balotelli-trafik-kazasi-gecirdi-1077737147.html
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mario balotelli, adana, adana demirspor, futbol, italya
mario balotelli, adana, adana demirspor, futbol, italya

İtalyan yıldız Mario Balotelli'den transfer itirafı

19:17 06.02.2024
© AAMario Balotelli
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın kendisiyle ilgilendiğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.
Mario Balotelli transfer dönemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salernitana'nın bana ilgisi vardı ancak ciddi bir seviyeye hiçbir zaman çıkmadı. Bana son anda ulaştılar ancak görüşmeler istenildiği gibi gitmedi. Bu yüzden Türkiye'de kaldım. Bir takım sizi gerçekten transfer etmek istese bir günde bile bu gerçekleşebilir" dedi.
Sakatlığıyla ilgili konuşan İtalyan yıldız, "Cuma günü yeniden sahalara döneceğim. Döndüğümde tek amacım son 14 maçta en az 10 gol atmak. Takımın penaltı atıcısı da elbette benim" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu itirafı

Inter'de harika bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Balotelli, "Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor. Ben her zmaan Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim" ifadelerini kullandı.
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
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Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi
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